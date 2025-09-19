Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc vừa có cuộc điện đàm quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc vừa có cuộc điện đàm quan trọng

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm vào ngày 19-9, trong đó đề cập tới số phận TikTok và thương mại giữa hai nước.

Tân Hoa Xã xác nhận hai nhà lãnh đạo đã điện đàm vào ngày 19-9 nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gọi. Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm bắt đầu vào khoảng 8 giờ miền Đông nước Mỹ (tức 19 giờ Việt Nam).

Một quan chức Nhà Trắng yêu cầu phóng viên theo dõi nền tảng Truth Social, khi mọi cập nhật liên quan tới cuộc gọi với ông Tập Cận Bình sẽ được ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội này đầu tiên.

Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump đánh giá cuộc gọi “hiệu quả”. Ông chủ Nhà Trắng cho biết sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào tháng 11 tới. 

“Tôi sẽ đến Trung Quốc vào đầu năm 2026, còn Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ đến Mỹ vào thời điểm thích hợp” - ông viết.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc vừa có cuộc điện đàm quan trọng- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Osaka - Nhật Bản hồi năm 2019. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin trong cuộc điện đàm “tích cực và mang tính xây dựng”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung rất quan trọng, và Mỹ nên kiềm chế các biện pháp áp thuế đơn phương.

“Về TikTok, ông Tập Cận Bình cho biết lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng. Chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý chí của doanh nghiệp, hoan nghênh các công ty đàm phán kinh doanh trên cơ sở quy tắc thị trường, nhằm đạt được giải pháp phù hợp với luật pháp Trung Quốc, cũng như cân bằng lợi ích” - bản tóm tắt cho hay.

Bản tóm tắt không nêu rõ liệu Mỹ - Trung có đạt được đột phá cụ thể nào sau cuộc điện đàm.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình kể từ tháng 6 năm nay.

Theo NBC News, động lực ban đầu dẫn tới cuộc thảo luận này là nhằm hoàn tất thỏa thuận cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Ngoài ra, hai bên cũng dự kiến tập trung vào cuộc chiến thương mại, đồng thời mở ra khả năng hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên kể từ sau khi ông Donald Trump nắm quyền trở lại.

Trước đó hôm 18-9, ông Trump chia sẻ với Fox News rằng Mỹ và Trung Quốc “rất gần với các thỏa thuận về mọi vấn đề”, đồng thời nhất mạnh mối quan hệ giữa ông và Trung “rất tốt” và “có vẻ họ đã chấp thuận (chủ đề) TikTok”.

TikTok, có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ, sẽ bị cấm tại quốc gia này trừ khi công ty mẹ ByteDance đồng ý bán ứng dụng tại Mỹ cho doanh nghiệp Mỹ. 

Hôm 16-9, ông Donald Trump kéo dài hạn chót cho TikTok lần thứ 4 đến ngày 16-12, một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Bắc Kinh và Washington đã đạt được "khuôn khổ" thỏa thuận, nhưng không cung cấp chi tiết.

Trung Quốc cũng xác nhận hai bên đã có “đồng thuận khung cơ bản” về TikTok nhưng vẫn tiếp tục phản đối việc "chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa công nghệ cũng như các vấn đề kinh tế và thương mại".

Tin liên quan

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED

(NLĐO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17-9 quyết định giảm lãi suất và báo hiệu sẽ có thêm hai đợt cắt giảm nữa trong năm nay.

Mỹ - Anh công bố thỏa thuận công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm Anh từ ngày 16 đến 18-9 với tâm điểm là việc ký kết các thỏa thuận đầu tư và củng cố quan hệ song phương.

Anh bắn 41 phát đại bác chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

(NLĐO) - Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla long trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lâu đài Windsor với nghi thức cao nhất...

Mỹ - Trung Tổng thống Mỹ Donald Trump Tập Cận Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo