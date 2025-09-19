Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc vừa có cuộc điện đàm quan trọng

Tân Hoa Xã xác nhận hai nhà lãnh đạo đã điện đàm vào ngày 19-9 nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gọi. Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm bắt đầu vào khoảng 8 giờ miền Đông nước Mỹ (tức 19 giờ Việt Nam).

Một quan chức Nhà Trắng yêu cầu phóng viên theo dõi nền tảng Truth Social, khi mọi cập nhật liên quan tới cuộc gọi với ông Tập Cận Bình sẽ được ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội này đầu tiên.

Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump đánh giá cuộc gọi “hiệu quả”. Ông chủ Nhà Trắng cho biết sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào tháng 11 tới.

“Tôi sẽ đến Trung Quốc vào đầu năm 2026, còn Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ đến Mỹ vào thời điểm thích hợp” - ông viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Osaka - Nhật Bản hồi năm 2019. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin trong cuộc điện đàm “tích cực và mang tính xây dựng”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung rất quan trọng, và Mỹ nên kiềm chế các biện pháp áp thuế đơn phương.

“Về TikTok, ông Tập Cận Bình cho biết lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng. Chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý chí của doanh nghiệp, hoan nghênh các công ty đàm phán kinh doanh trên cơ sở quy tắc thị trường, nhằm đạt được giải pháp phù hợp với luật pháp Trung Quốc, cũng như cân bằng lợi ích” - bản tóm tắt cho hay.

Bản tóm tắt không nêu rõ liệu Mỹ - Trung có đạt được đột phá cụ thể nào sau cuộc điện đàm.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình kể từ tháng 6 năm nay.

Theo NBC News, động lực ban đầu dẫn tới cuộc thảo luận này là nhằm hoàn tất thỏa thuận cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Ngoài ra, hai bên cũng dự kiến tập trung vào cuộc chiến thương mại, đồng thời mở ra khả năng hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên kể từ sau khi ông Donald Trump nắm quyền trở lại.

Trước đó hôm 18-9, ông Trump chia sẻ với Fox News rằng Mỹ và Trung Quốc “rất gần với các thỏa thuận về mọi vấn đề”, đồng thời nhất mạnh mối quan hệ giữa ông và Trung “rất tốt” và “có vẻ họ đã chấp thuận (chủ đề) TikTok”.

TikTok, có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ, sẽ bị cấm tại quốc gia này trừ khi công ty mẹ ByteDance đồng ý bán ứng dụng tại Mỹ cho doanh nghiệp Mỹ.

Hôm 16-9, ông Donald Trump kéo dài hạn chót cho TikTok lần thứ 4 đến ngày 16-12, một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Bắc Kinh và Washington đã đạt được "khuôn khổ" thỏa thuận, nhưng không cung cấp chi tiết.

Trung Quốc cũng xác nhận hai bên đã có “đồng thuận khung cơ bản” về TikTok nhưng vẫn tiếp tục phản đối việc "chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa công nghệ cũng như các vấn đề kinh tế và thương mại".