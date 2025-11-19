Tổng thống Mỹ và Thái tử Ả Rập Saudi đã nói gì ở Nhà Trắng?

Cuộc gặp đánh dấu một chương mới trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Ả Rập Saudi.

Tổng thống Mỹ đã ca ngợi phẩm chất lãnh đạo của Thái tử Ả Rập Saudi và công bố thông tin về hàng trăm tỉ USD đầu tư mới của Ả Rập Saudi vào Mỹ.

"Hôm nay, chúng ta có một người đàn ông vô cùng đáng kính trong Phòng Bầu dục" - ông Donald Trump phát biểu tại đầu cuộc gặp, gọi ông Mohammad là "một người bạn lâu năm của tôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammad bin Salman bắt tay trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng hôm 18-11. Ảnh: AP

Về lĩnh vực quân sự, ông Donald Trump thông báo quyết định bán máy bay F-35 cho Ả Rập Saudi, đồng thời nhấn mạnh nỗi lo ngại của Israel về việc duy trì lợi thế quân sự ở Trung Đông sẽ được giải quyết.

Còn ông Mohammad cho hay nước ông sẽ tham gia Hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ với Israel nhưng chỉ sau khi có một lộ trình đáng tin cậy và đảm bảo dẫn đến việc thành lập Nhà nước Palestine.

Ông Donald Trump cũng cho biết Mỹ và Ả Rập Saudi sẽ hoàn tất một thỏa thuận rộng hơn về các vấn đề quân sự và an ninh trong chuyến thăm, cũng như một thỏa thuận hạt nhân dân sự.

Bảy năm trước, quan hệ giữa hai nước đã có một giai đoạn thử thách khi tình báo Mỹ cáo buộc ông Mohammad liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại. Ông Mohammad đã bác bỏ cáo buộc này.

Ông Donald Trump đã chỉ trích một phóng viên có mặt tại Phòng Bầu dục khi người này đặt câu hỏi liên quan đến nhà báo Khashoggi: "Ông ấy (thái tử) không biết gì về chuyện này và chúng ta có thể dừng lại ở đó".

Trong khi đó, ông Mohammad cho biết chính phủ Ả Rập Saudi đã hành động và thực hiện các bước điều tra về vụ việc. "Chúng tôi đã cải thiện hệ thống của mình để đảm bảo không có chuyện tương tự nào xảy ra nữa. Thật đau đớn, và đó là một sai lầm lớn" - ông bày tỏ.

Ngoài ra, ông Donald Trump cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Ả Rập Saudi, bao gồm những bước tiến mà vương quốc này đã đạt được về nhân quyền.