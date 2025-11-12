Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “chiến thắng lớn”

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thượng viện hôm 10-11 thông qua dự luật ngân sách với tỉ lệ phiếu bầu 60-40, trong đó 8 thành viên của Đảng Dân chủ ủng hộ đề xuất này.

Ông Donald Trump đã chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người thuộc Đảng Cộng hòa và Lãnh đạo Đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune hôm 11-11 vì "chiến thắng lớn" của đảng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc sắp kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ là một “chiến thắng lớn”. Ảnh: AP

Hạ viện dự kiến bỏ phiếu trong ngày 12-11 về dự luật chi tiêu để giải quyết bế tắc kéo dài 6 tuần qua.

Những bình luận của tổng thống cho thấy ông coi việc chấm dứt cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ - hiện lâu nhất trong lịch sử Mỹ - là một chiến thắng chính trị cho Đảng Cộng hòa.Theo đó sẽ chấm dứt bế tắc ngân sách tại quốc hội mà không cần đáp ứng yêu cầu chính của Đảng Dân chủ là gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe.

Hạ viện hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát dự kiến thông qua ngân sách trong những ngày tới. Một khi Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến bàn làm việc của ông Donald Trump và tổng thống sẽ ký thành luật.

Trong hệ thống chính trị Mỹ, quốc hội được giao nhiệm vụ cấp ngân sách cho chính phủ. Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng nhưng đa số sít sao của họ tại Thượng viện trước đó đã không thể giúp đảng này thông qua nghị quyết tiếp tục duy trì ngân sách cho chính phủ.

Tại Thượng viện gồm 100 ghế, các dự luật quan trọng thường phải được thông qua với ít nhất 60 phiếu để vượt qua "chiến thuật kéo dài tranh luận", một thủ tục lập pháp cho phép đảng thiểu số chặn các dự luật mà họ phản đối. Đảng Dân chủ nắm giữ 47 ghế tại Thượng viện, điều này cho phép họ thành công trong việc sử dụng chiến thuật nói trên trong thời gian qua.

Trước đó, Đảng Dân chủ khẳng định rằng họ sẽ chỉ thông qua ngân sách chính phủ nếu dự luật bao gồm các điều khoản gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, dự kiến hết hạn vào cuối năm nay. Các khoản trợ cấp này theo lập luận của Đảng Dân chủ giúp hàng triệu người Mỹ có thể mua bảo hiểm y tế.

Cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ cũng đã dẫn đến việc hoãn và hủy chuyến bay trên khắp nước Mỹ do thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu, những người làm việc mà không được trả lương.

Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện hôm 10-11 đã mở đường cho giải pháp xử lý khủng hoảng. Tuy nhiên, nó đã gây ra tranh cãi trong nội bộ Đảng Dân chủ khi một số thành viên bày tỏ sự thất vọng về các thượng nghị sĩ ủng hộ dự luật.