Quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng vận chuyển và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 9-5, ông Putin nói rằng Nga từng vận chuyển uranium làm giàu ra khỏi Iran vào năm 2015 và sẵn sàng thực hiện lại quy trình này.

Ông cho biết tất cả các bên tham gia xung đột đều từng đồng ý đưa số uranium này ra khỏi Iran. Ông nói thêm: "Nhưng sau đó, Mỹ giữ lập trường cứng rắn hơn và yêu cầu chỉ được chuyển uranium tới lãnh thổ của Mỹ. Điều này khiến Iran cũng trở nên cứng rắn theo".

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5. Ảnh: TASS

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5, ông Putin mô tả cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran là "rất khó khăn và phức tạp". Ông nói Nga đang ở trong một vị thế khó khăn vì có quan hệ hữu nghị với cả Iran và các quốc gia vùng Vịnh láng giềng.

Ông cho hay Moscow sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cả Washington và Tehran, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột sẽ kết thúc "sớm nhất có thể". Theo quan điểm của ông, không ai muốn tiếp tục cuộc đối đầu này.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Seyyed Majid Mousavi hôm 9-5 tuyên bố các loại tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái của Iran đã hoàn toàn khóa mục tiêu vào các vị trí của Mỹ cũng như tàu đối phương trên khắp khu vực vịnh Ba Tư. Hiện tại, các lực lượng đang túc trực để chờ lệnh tấn công cuối cùng.

Tuyên bố của chỉ huy cấp cao IRGC được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang leo thang căng thẳng tại vịnh Ba Tư. Lời cảnh báo này nối tiếp đòn đáp trả quyết liệt gần đây của IRGC trước các hành động quân sự của Mỹ.

Sau khi lực lượng Mỹ không kích các tàu và tàu chở dầu của Iran, Hải quân IRGC nhanh chóng triển khai chiến dịch phản công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình và máy bay không người lái mang chất nổ. 

Hải quân IRGC nhấn mạnh các hành lang an toàn và được cho phép để đi qua eo biển Hormuz là những hành lang do Iran chỉ định.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Iran

Iran hiện đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nguy hiểm.

Israel lập căn cứ bí mật, không kích quân đội Iraq để giữ kín vị trí?

(NLĐO) – Dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ, tờ The Wall Street Journal cho biết Israel đã thiết lập căn cứ quân sự bí mật tại khu vực hẻo lánh thuộc sa mạc của Iraq.

Điểm nóng xung đột ngày 10-5: UAE “qua mặt” Iran ở eo biển Hormuz?

(NLĐO) – Bất chấp cảnh báo từ Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong tháng 4 vẫn bí mật đưa thành công một số tàu dầu qua eo biển Hormuz.

