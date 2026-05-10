Quốc tế

Israel lập căn cứ bí mật, không kích quân đội Iraq để giữ kín vị trí?

Huệ Bình

(NLĐO) – Dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ, tờ The Wall Street Journal cho biết Israel đã thiết lập căn cứ quân sự bí mật tại khu vực hẻo lánh thuộc sa mạc của Iraq.

Căn cứ quân sự này đóng vai trò hỗ trợ cho chiến dịch không kích của Israel nhằm vào Iran.

Bên cạnh đó, Israel cũng đã thực hiện các cuộc không kích vào chính lực lượng Iraq khi những đơn vị này suýt chút nữa đã phát hiện ra căn cứ vào thời điểm bắt đầu chiến sự.

Theo các nguồn tin, Israel đã xây dựng cơ sở này ngay trước khi chiến dịch Roaring Lion (tạm dịch: Sư tử gầm) bắt đầu vào tháng 2 và phía Mỹ hoàn toàn được biết về việc này.

Đây là nơi đồn trú của lực lượng đặc nhiệm thuộc không quân và đóng vai trò là trung tâm hậu cần Israel. Các đội cứu hộ cũng được bố trí sẵn sàng tại đây để ứng cứu trong trường hợp phi công Israel bị bắn rơi trên lãnh thổ đối phương.

Chi tiết về căn cứ này giúp giải đáp thắc mắc về cách Israel duy trì chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran, một đối thủ cách xa tới 1.600 km.

Israel lập căn cứ bí mật tại Iraq, không kích cả quân đội sở tại để giữ kín vị trí? - Ảnh 1.

Quang cảnh sa mạc Iraq. Ảnh: Wikimedia

Không có phi công Israel nào gặp nạn trong suốt cuộc xung đột. Hiện tại, tờ The Jerusalem Post cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Khi một chiếc F-15 của Mỹ bị bắn hạ gần TP Isfahan (nằm cách thủ đô Tehran 340 km về phía Nam), Israel đã đề nghị hỗ trợ, nhưng lực lượng Mỹ đã tự thực hiện công tác cứu hộ phi hành đoàn.

Dù vậy, Wall Street Journal cho biết Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ bảo đảm an toàn cho chiến dịch giải cứu này.

Quân đội Mỹ cũng từng thiết lập một căn cứ dã chiến tạm thời bên trong lãnh thổ Iran để phục vụ việc cứu hộ phi hành đoàn F-15 vào đầu tháng 4.

Theo Wall Street Journal, căn cứ của Israel suýt bị lộ vào ngày 4-3.

Truyền thông nhà nước Iraq đưa tin một người chăn cừu địa phương đã phát hiện các hoạt động quân sự bất thường trong khu vực, bao gồm cả các chuyến bay trực thăng, và đã báo tin cho quân đội Iraq.

Quân đội Iraq sau đó đã cử lực lượng tới kiểm tra.

Israel lập căn cứ bí mật tại Iraq, không kích cả quân đội sở tại để giữ kín vị trí? - Ảnh 2.

Một chiếc xe bọc thép Humvee của quân đội Iraq tại Baghdad. Ảnh: AP

Trung tướng Qais Al-Muhammadawi, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch chung Iraq, cho biết các binh sĩ đã di chuyển trên xe Humvee về phía mục tiêu vào lúc bình minh và bất ngờ bị hỏa lực dữ dội tấn công.

Israel đã thực hiện không kích để đẩy lùi nhóm quân này, khiến 1 binh sĩ Iraq tử vong và 2 người bị thương. Sau đó, các đơn vị thuộc Lực lượng chống khủng bố Iraq đã được điều động đến và tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại đây.

Một nguồn tin từ Mỹ khẳng định với tờ Wall Street Journal rằng quân đội Mỹ không liên quan đến vụ việc trên.

Chính phủ Iraq thời điểm đó đã lên án vụ tấn công là "liều lĩnh và không có sự phối hợp", thậm chí đã nộp đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc vào cuối tháng 3.

Trong đơn khiếu nại, Iraq quy trách nhiệm cho Mỹ, nhưng các nguồn tin sau đó xác nhận Israel mới là bên thực hiện.

Dù quân đội Israel từ chối bình luận, nhưng vào đầu tháng 3, Tư lệnh Không quân Israel Tomer Bar đã bóng gió về các "nhiệm vụ đặc biệt vượt xa trí tưởng tượng" do các đơn vị tinh nhuệ thực hiện.

Các chuyên gia quân sự nhận định vùng sa mạc phía Tây Iraq vốn rộng lớn và thưa thớt dân cư là địa điểm lý tưởng để thiết lập các tiền đồn tạm thời, tương tự cách đặc nhiệm Mỹ từng làm trong các chiến dịch năm 1991 và 2003.

Chiến sự Trung Đông ngày 9-5: Iran nói tối hậu thư "chẳng có ý nghĩa gì", bắt tàu dầu ở vịnh Oman

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Iran cho biết các thời hạn và tối hậu thư mà Mỹ đặt ra "chẳng có ý nghĩa gì".

