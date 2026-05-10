Điểm nóng xung đột ngày 10-5: UAE “qua mặt” Iran ở eo biển Hormuz?

UAE được cho là đã âm thầm đưa ít nhất 4 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang nằm trong vùng căng thẳng với Iran.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển từ Kpler và SynMax, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã xuất khẩu ít nhất 6 triệu thùng dầu thô trong tháng 4 thông qua 4 tàu chở dầu di chuyển qua vùng Vịnh.

Ba nguồn thạo tin nói rằng các tàu này sau đó hoặc chuyển dầu sang tàu khác để đi Đông Nam Á, cập cảng Oman hoặc tiếp tục hành trình tới các nhà máy lọc dầu tại Hàn Quốc.

Diễn biến này cho thấy các nhà sản xuất và bên mua dầu sẵn sàng chấp nhận rủi ro để duy trì hoạt động xuất khẩu, trong bối cảnh Iran đe dọa tấn công những tàu đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của họ.

Các tàu của ADNOC được cho là đã tắt thiết bị phát tín hiệu nhận dạng tự động để tránh bị Iran phát hiện. Đây là chiến thuật thường được "hạm đội bóng tối" của Tehran sử dụng nhằm né các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Động thái này khiến việc theo dõi hoạt động xuất khẩu của ADNOC ngày càng khó khăn hơn, đồng nghĩa UAE có thể đã âm thầm đưa thêm nhiều tàu dầu khác qua vùng Vịnh trong tháng 4.

Trong số này có siêu tàu Hafeet chở khoảng 2 triệu thùng dầu đã lặng lẽ đi qua eo biển Hormuz ngày 15-4, theo Kpler.

Chỉ 2 ngày sau thì Hafeet chuyển dầu sang tàu Olympic Luck treo cờ Hy Lạp. Dữ liệu từ Kpler và SynMax cho thấy tàu Olympic Luck sau đó dỡ hàng tại Malaysia.

Tàu chở dầu thô Aliakmon I của UAE cũng được phát hiện rời eo biển Hormuz ngày 2-5, rồi tới kho chứa Ras Markaz của Oman vào ngày hôm sau.

Hai tàu chở dầu Odessa và ZouZou N, mỗi chiếc chở 1 triệu thùng dầu, cũng được theo dõi khi đang hướng tới Hàn Quốc sau khi rời eo biển Hormuz trong tháng 4.

Không công ty nào sở hữu các tàu trên đưa ra tuyên bố về quyết định đi qua eo biển Hormuz. Cũng chưa rõ Iran có được thông báo trước về các chuyến xuất khẩu dầu của UAE hay không.

Tuy nhiên, căng thẳng đã leo thang sau khi ít nhất 2 tàu dầu của Abu Dhabi nghi bị máy bay không người lái Iran tấn công và bốc cháy hồi đầu tuần.

Một vụ tấn công khác cũng nhằm vào Khu công nghiệp dầu Fujairah của UAE, trung tâm lưu trữ dầu thương mại dầu thô tinh chế lớn nhất Trung Đông.



