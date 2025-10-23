Mỹ thông báo trừng phạt Nga mạnh tay, giá dầu thế giới bật tăng

Theo đó, gói trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Rosneft và Lukoil, cùng với 34 công ty con của 2 tập đoàn dầu khí này. Động thái này được đưa ra trong nỗ lực gây áp lực tối đa lên Nga, buộc Moscow đàm phán một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga đang tài trợ cho xung đột, đồng thời kêu gọi Nga "chấp nhận lệnh ngừng bắn".

Đáng chú ý, lệnh trừng phạt được công bố một ngày sau khi Nhà Trắng thông báo hoãn cuộc gặp dự kiến diễn ra ở Hungary giữa ông Donald Trump và Tổng thống Putin, khi Washington bày tỏ thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP



Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về đàm phán hòa bình hôm 22-10, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự thất vọng: "Mỗi lần tôi nói chuyện với ông Putin, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng sau đó chúng chẳng đi đến đâu".

Ông chủ Nhà Trắng hy vọng gói trừng phạt "khổng lồ" này sẽ giúp tạo ra một bước đột phá.

"Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu rồi" – đài BBC dẫn lời ông Donald Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga. Ảnh: RT

Quyết định của Mỹ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng minh phương Tây.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi đây là hành động "gia tăng áp lực" lên ông Putin. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper cũng hoan nghênh các lệnh trừng phạt này, nối tiếp gói trừng phạt tương tự mà Anh đã áp đặt lên Rosneft và Lukoil vào tuần trước.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen đăng tải trên mạng xã hội X rằng bà đã điện đàm với Bộ trưởng Bessent về "việc Nga thiếu cam kết với tiến trình hòa bình", đồng thời khen ngợi gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt mới vào ngày 22-10.

Phía Nga đã phản ứng gay gắt. Đại sứ quán Nga tại London tuyên bố việc nhắm mục tiêu vào các công ty năng lượng lớn sẽ làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu và đẩy chi phí tăng cao trên toàn thế giới. Họ cảnh báo áp lực chỉ khiến đối thoại hòa bình thêm phức tạp và dẫn đến leo thang.

Theo đài BBC, các công ty Rosneft và Lukoil cùng nhau xuất khẩu 3,1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Dầu khí là nguồn thu xuất khẩu lớn nhất của Moscow, với các khách hàng lớn nhất là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Donald Trump cũng đã thúc giục các quốc gia này cắt giảm mua dầu của Nga.