Hungary chỉ trích Ukraine, tuyên bố cứng rắn với EU

Bình luận về thông tin cho rằng việc cung cấp dầu cho Slovakia và Hungary qua lãnh thổ Ukraine đã bị chặn, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết: "Đường ống Druzhba không bị hư hại do các cuộc tấn công gần đây".

"Những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng xung quanh đường ống không cản trở hoạt động của nó. Về mặt kỹ thuật, đường ống đã sẵn sàng để nối lại việc cung cấp. Vì vậy, chỉ có lý do chính trị mới khiến hoạt động của nó bị cản trở" – ông khẳng định.

Trước đó, Bộ trưởng Szijjarto cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh cho Ukraine chặn nguồn cung dầu từ Nga sang Hungary qua đường ống Druzhba nhằm gây khó khăn cho chính phủ Hungary trước thềm bầu cử quốc hội.

Ngày 13-2, một số nguồn tin trong ngành dầu mỏ nói với hãng thông tấn TASS rằng Ukrtransnafta (Ukraine) - công ty phụ trách trung chuyển dầu qua lãnh thổ Ukraine - về mặt kỹ thuật đã sẵn sàng nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba đến Hungary và Slovakia, song ban lãnh đạo công ty vẫn chưa cho phép khôi phục hoạt động giao hàng.

Theo các nguồn tin này, Ukrtransnafta đã hoàn tất việc khắc phục sự cố tại trạm sản xuất và điều hành tuyến ống Brody ở Ukraine vào ngày 6-2. Tuy nhiên, hoạt động bơm dầu vẫn chưa được nối lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto khẳng định dầu chưa thể chảy từ Nga sang Hungary qua đường ống Druzhba vì quyết định chính trị của Ukraine. Ảnh: TASS

Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây khẳng định quốc gia của ông nên lo ngại Liên minh châu Âu (EU) hơn là Nga.

Ông đồng thời cam kết sẽ dẹp bỏ điều ông mô tả là "bộ máy áp bức" của EU trước thềm cuộc bầu cử quốc hội ngày 12-4 được dự báo sẽ rất căng thẳng.

Trong bài phát biểu thường niên về tình hình đất nước hôm 14-2, Thủ tướng Orban tuyên bố sẽ loại bỏ "ảnh hưởng nước ngoài đang hạn chế chủ quyền của chúng ta cùng với các đồng minh của họ".

Tuyên bố trên được đưa trong bối cảnh đảng đối lập Tisza đang dẫn trước đảng cầm quyền Fidesz của ông từ 8-12 điểm phần trăm.

Thủ tướng Orban, người duy trì quan hệ nồng ấm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian cầm quyền hiện nay, mô tả cuộc bầu cử tháng 4 là lựa chọn rõ ràng giữa "chiến tranh hay hòa bình".

Trong một bài đăng trên Facebook, ông cảnh báo đảng Tisza sẽ kéo đất nước vào xung đột Nga-Ukraine.