Tổng thống Ukraine tới Mỹ, Nga cũng yêu cầu "đảm bảo an ninh"

Tổng thống Volodymyr Zelensky mong muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine phải thực chất, giúp họ bảo vệ trên bộ, trên không và trên biển

"Mọi cơ chế an ninh cần có sự tham gia của châu Âu. Các đảm bảo này phải thật sự thực tế, bảo vệ Ukraine trước mọi mối đe dọa"- báo Anh Guardian dẫn phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước thềm cuộc gặp với người đồng cấp Donald Trump tại Washington ngày 18-8 để bàn về vấn đề Ukraine.

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Ukraine, tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý để Mỹ và các đồng minh châu Âu thảo luận về một cơ chế "tương tự Điều 5 Hiến chương NATO" dành cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine thăm binh sĩ ở vùng Sumy vào đầu tháng 8-2025, Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong khi đó, ông Mikhail Ulyanov, đại diện Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna - Áo, cũng cho biết Moscow sẵn sàng thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev. Mặt khác, ông nhấn mạnh Nga cũng cần có những cam kết tương xứng.

"Ukraine cần đảm bảo an ninh và Nga cũng có quyền yêu cầu được bảo vệ an ninh thực chất" - ông Ulyanov tuyên bố.

Dự kiến cùng Tổng thống Ukraine gặp nhà lãnh đạo Mỹ tại Washington còn có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến phản đối ý tưởng của Mỹ buộc Ukraine chấp thuận "đổi đất lấy hòa bình", cho rằng đó là sự nhượng bộ nguy hiểm trước sức ép từ Nga.

Cập nhật thông tin từ báo Mỹ The Hill cho hay lúc này Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tới Washington chuẩn bị cho cuộc gặp với chủ nhân Nhà Trắng ngày 18-8 (giờ Mỹ).

"Tôi đã tới Washington và ngày mai tôi sẽ gặp Tổng thống Donald Trump. Khi đó, chúng tôi cũng sẽ trao đổi cùng với các lãnh đạo châu Âu. Tôi rất biết ơn Tổng thống Donald Trump vì lời mời. Tất cả chúng ta đều chia sẻ mong muốn mạnh mẽ là chấm dứt cuộc xung đột này nhanh chóng và bền vững. Ukraine phải có được hòa bình lâu dài" – Tổng thống Zelensky viết trên X.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Chúng tôi sẽ luôn biết ơn Tổng thống Donald Trump và nhân dân Mỹ cũng như mọi đối tác và đồng minh vì sự ủng hộ và hỗ trợ vô giá của họ".

Trước khi tiếp các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine, chủ nhân Nhà Trắng đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska – Mỹ hôm 15-8.

Theo RT, Tổng thống Zelensky cũng lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Kiev có thể "chấm dứt xung đột với Nga gần như ngay lập tức" nếu từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và giành lại Crimea.

Trong bình luận đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky bác bỏ ý tưởng nhượng bộ bán đảo Crimea hoặc vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.



