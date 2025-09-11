HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Zelensky lên tiếng về vụ không phận Ba Lan bị xâm phạm

Xuân Mai

(NLĐO) - Lực lượng Ba Lan và các đồng minh đã được đặt trong tình trạng báo động nhưng đã trở lại mức độ sẵn sàng bình thường vài giờ sau đó.

Vụ xâm phạm của máy bay không người lái Nga vào Ba Lan từ đêm 9-9 đến sáng 10-9 (giờ địa phương) có thể là một phần của cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10-9 cho biết thông tin trên và nói thêm đó là cuộc diễn tập Zapad-2025. 

Theo ông, lực lượng Ukraine đã ghi nhận sự di chuyển của máy bay không người lái Nga về phía biên giới Ba Lan từ sau nửa đêm 9-9. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng đây là hành động có chủ đích.

Tổng thống Zelensky lên tiếng về vụ không phận Ba Lan bị xâm phạm- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Ông Zelensky nói: "Nga đã sử dụng cả lãnh thổ của chúng tôi và lãnh thổ Belarus để xâm nhập không phận Ba Lan... Đây là một hoạt động được Nga tính toán kỹ lưỡng. Chúng ta có thể thấy hậu quả, việc đối phó với nó khó khăn như thế nào".

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine đã đề nghị Ba Lan sự hỗ trợ cần thiết để chống lại máy bay không người lái của Nga.

Trong vụ việc trên, hệ thống phòng không Ba Lan đã bắn hạ các mục tiêu trên không. Ba Lan cũng xác nhận đã điều động hệ thống phòng không của mình và các đồng minh để vô hiệu hóa máy bay không người lái của Nga.

NATO đã viện dẫn Điều 4 Hiến chương NATO, theo đó cho phép các quốc gia thành viên thảo luận tình hình nói trên với các đồng minh trong Hội đồng Bắc Đại Tây Dương.

Giới chức NATO cho biết sau khi Ba Lan thông báo không phận của họ bị xâm phạm, lực lượng nước này và các đồng minh đã được đặt trong tình trạng báo động nhưng đã trở lại mức độ sẵn sàng bình thường vài giờ sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không đưa ra phản ứng về vụ việc. Sự im lặng này trái ngược với những phản ứng gay gắt từ các nghị sĩ Mỹ.

Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga

Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga

(NLĐO) - Tình báo Ukraine cho biết nước này đã bắn trúng 2 trạm radar cũng như gây ra nhiều vụ nổ làm hư hại các đường ống dẫn đầu và khí đốt của Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 9-9: Ukraine giáng đòn mạnh vào ngành dầu mỏ Nga

(NLĐO) - Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã làm tê liệt 20% công suất lọc dầu của Nga trong tháng 8, theo The Economist.

Điểm nóng xung đột ngày 8-9: Nga phủ nhận tấn công vị trí trọng yếu của Ukraine

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine và một cơ sở công nghiệp ở Kiev.

