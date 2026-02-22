Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất tuần cuối tháng 2

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 23-2 đến ngày 1-3.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tình cảm là phương diện rực rỡ nhất của Bạch Dương tuần này.

Về công việc, tuần này rất thuận lợi cho việc hợp tác liên bộ phận hoặc làm việc nhóm. Nếu đang chờ đợi kết quả kiểm duyệt hay phản hồi, Bạch Dương sẽ nhận được tin tức khả quan.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Sự nghiệp là điểm sáng trong tuần. Các dự án đang chờ đợi nguồn lực hay sự phê duyệt sẽ bắt đầu vào guồng.

Về tài chính, có thể có những khoản chi đột xuất hoặc quyết định đầu tư tức thời. Thế nhưng đồng thời cũng đi kèm với khả năng sinh lời trong tương lai.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Bề ngoài có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng bên trong Song Tử đang phải xử lý những lựa chọn và mâu thuẫn quan trọng.

Cung hoàng đạo này dễ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan: Muốn tiến lên nhưng lo lắng hậu quả, muốn thay đổi nhưng lại luyến tiếc hiện tại.

3 cung hoàng đạo Xử Nữ, Bọ Cạp và Bạch Dương dẫn đầu vận may tuần cuối tháng 2. Ảnh: ingimage

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải có thể gặp tình huống tái phân bổ nguồn lực hoặc điều chỉnh vai trò trong công việc.

Cung hoàng đạo này có thể nhận được sự hỗ trợ, hoặc được yêu cầu đảm nhận thêm trách nhiệm. Cần lưu ý rằng các điều kiện phải rõ ràng và công bằng.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tuần này có thể không thuận lợi cho việc khởi động những kế hoạch công việc hoàn toàn mới. Dù vậy, việc rút kinh nghiệm từ quá khứ sẽ giúp Sư Tử tìm ra hướng đi đúng đắn hơn cho tương lai.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Vận trình tuần này của Xử Nữ tập trung vào việc phát huy chuyên môn và gặt hái thành tựu. Những nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng đến lúc được mọi người công nhận.

Tài chính có dấu hiệu khởi sắc.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Sự nghiệp là phương diện cần cẩn trọng nhất trong tuần.

Thiên Bình có thể đối mặt với sự cạnh tranh hoặc áp lực, đòi hỏi phải quan sát tình hình, cân nhắc lợi hại và giữ thái độ trung lập.

Trong làm việc nhóm dễ xảy ra xích mích, thông tin có thể không đầy đủ. Vì vậy việc đưa ra quyết định quá sớm có thể dẫn đến sai lầm hoặc tổn thất.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp sở hữu vận may về tiền bạc tốt nhất trong 12 cung hoàng đạo tuần này. Thu nhập có thể đến từ lương cố định, lợi nhuận đầu tư hoặc các nguồn lực từ sự hợp tác lâu dài.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Vận trình của Nhân Mã tuần này thiên về việc nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm lý. Cung hoàng đạo này có xu hướng muốn tách mình ra khỏi sự ồn ào bên ngoài để dành thời gian cho gia đình hoặc bản thân.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và tính tổ chức. Ma Kết có khả năng quản lý thời gian và nguồn lực rất tốt trong tuần này.

Các nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì sẽ được hoàn thành xuất sắc, giúp khẳng định vị thế và năng lực của Ma Kết trong tổ chức.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Công việc tiến triển khá chậm. Bảo Bình có thể cảm thấy thiếu cảm hứng hoặc động lực để thực hiện các dự án mới.

Vận trình tài chính ở mức trung bình. Do đó, cung hoàng đạo này nên tránh các quyết định đầu tư lớn hay mua sắm theo cảm xúc.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Tài chính là phương diện yếu nhất của Song Ngư trong tuần này. Thu nhập và chi tiêu có thể biến động lớn, khó hình thành nguồn thu ổn định trong ngắn hạn.

Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng xử lý các tình huống phát sinh.



