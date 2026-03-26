HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Top 4 con giáp đào hoa nhất năm 2026

Huệ Bình

(NLĐO) - Năm 2026 không chỉ mang đến những cơ hội mới mà còn là thời điểm vàng để các con giáp Tỵ, Mùi, Thân, Hợi tìm thấy “định mệnh” của đời mình.

Theo trang HK01, có 4 con giáp đón nhận một năm tình duyên thăng hoa rực rỡ. Các con giáp này không chỉ được nhiều người săn đón mà quan trọng nhất là những mối duyên ấy đều rất chân thành.

Thứ 4: Tuổi Tỵ

Năm 2026, người tuổi Tỵ sẽ đón nhận làn sóng mới trong chuyện tình cảm, nhất là vào giai đoạn nửa đầu năm.

Đối với người đang lẻ bóng, nhân duyên có thể đến từ những tình huống không ngờ tới nhất. Chẳng hạn như một lần chạm mắt ở quán cà phê quen thuộc, một cuộc trò chuyện ngắn khi chờ xe, hay vô tình gặp lại bạn cũ.

Chỉ cần chịu khó bước ra ngoài và cởi mở hơn, con giáp này sẽ sớm tìm thấy một người thực sự hợp với mình.

Đối với những cặp đôi, sự gắn kết giữa hai người sẽ ngày càng bền chặt.

Đây là lúc hai người bắt đầu mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ", cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Sự thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa giúp tình cảm của tuổi Tỵ thăng hoa trong năm nay.

Top 4 con giáp đào hoa nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Bốn con giáp Tỵ, Mùi, Thân, Hợi có tình duyên viên mãn nhất năm 2026. Ảnh: Shutterstock

Thứ 3: Tuổi Mùi

Với tuổi Mùi, năm 2026 chính là năm để nâng cấp các mối quan hệ. Vận trình tình duyên của con giáp này không chỉ khởi sắc mà còn có những bước tiến vô cùng chắc chắn.

Nếu còn độc thân, hãy chuẩn bị tinh thần vì vào tháng 7 Âm lịch, tuổi Mùi có thể có nhiều người cùng lúc bày tỏ tình cảm. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, con giáp này nên lắng nghe trực giác thay vì chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Nếu đã có người yêu, mối quan hệ sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình đôi bên. Những dự định như lễ dạm ngõ hay đám cưới đều diễn ra thuận lợi, giúp tình yêu của cả hai sớm đơm hoa kết trái.

Thứ 2: Tuổi Thân

Vận trình tình cảm của tuổi Thân trong năm 2026 có thể gói gọn trong hai chữ "rực rỡ". Con giáp này sẽ cảm thấy mình như được Thần tình yêu ưu ái.

Về phía người độc thân, cơ hội gặp được tiếng sét ái tình là rất lớn vào tháng 4 và tháng 8 Âm lịch. Có thể chỉ sau vài tuần quen biết, cả hai cảm thấy đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu và nhanh chóng tiến tới mối quan hệ chính thức.

Những ai đã có đôi, những khúc mắc hay hiểu lầm trước đây đều được hóa giải. Sự chân thành giúp cả hai hiểu nhau hơn. Nếu biết cách hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò lãng mạn, tuổi Thân sẽ có cảm giác như đang được sống lại những ngày đầu mới yêu đầy ngọt ngào.

Thứ 1: Tuổi Hợi

Vị trí dẫn đầu về vận may tình cảm trong năm 2026 là tuổi Hợi. Đây là năm mà con giáp này cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Người đang tìm kiếm tình yêu sẽ có một năm cực kỳ may mắn. Đặc biệt là vào tháng 7 và tháng 8 Âm lịch, tuổi Hợi dễ dàng gặp được người trong mộng thông qua những sự kiện tình cờ hoặc nhờ sự mai mối của bạn bè.

Người đã lập gia đình hoặc đang yêu sẽ tận hưởng một năm bình yên và ấm áp. Những chuyến đi chơi xa vào tháng 4 Âm lịch sẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt vời, giúp ngọn lửa tình yêu luôn nồng cháy.

Tin liên quan

Các con giáp, cung hoàng đạo sắp đón nhận làn sóng “tiền vào như nước”

Các con giáp, cung hoàng đạo sắp đón nhận làn sóng "tiền vào như nước"

(NLĐO) – Cung hoàng đạo Bạch Dương và con giáp Dậu chính là những cái tên dẫn đầu bảng vàng tài lộc những ngày sắp tới.

Con giáp nào là “con cưng” của 6 hành tinh xếp hàng trên bầu trời?

(NLĐO) – Trong tháng 3 này, tuổi Thân là con giáp cần chú ý nhất vì dễ gặp sai lầm trong các quyết định quan trọng.

Top 4 cung hoàng đạo "có vận may sự nghiệp tốt nhất năm 2026"

(NLĐO) – Trong danh sách 4 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026 - theo dự đoán từ trang Jobsdb, Ma Kết đứng đầu về mức độ bền vững và quyền lực trong sự nghiệp.

12 con giáp đào hoa con giáp tình duyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo