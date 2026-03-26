Top 4 con giáp đào hoa nhất năm 2026

Theo trang HK01, có 4 con giáp đón nhận một năm tình duyên thăng hoa rực rỡ. Các con giáp này không chỉ được nhiều người săn đón mà quan trọng nhất là những mối duyên ấy đều rất chân thành.

Thứ 4: Tuổi Tỵ

Năm 2026, người tuổi Tỵ sẽ đón nhận làn sóng mới trong chuyện tình cảm, nhất là vào giai đoạn nửa đầu năm.

Đối với người đang lẻ bóng, nhân duyên có thể đến từ những tình huống không ngờ tới nhất. Chẳng hạn như một lần chạm mắt ở quán cà phê quen thuộc, một cuộc trò chuyện ngắn khi chờ xe, hay vô tình gặp lại bạn cũ.

Chỉ cần chịu khó bước ra ngoài và cởi mở hơn, con giáp này sẽ sớm tìm thấy một người thực sự hợp với mình.

Đối với những cặp đôi, sự gắn kết giữa hai người sẽ ngày càng bền chặt.

Đây là lúc hai người bắt đầu mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ", cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Sự thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa giúp tình cảm của tuổi Tỵ thăng hoa trong năm nay.

Bốn con giáp Tỵ, Mùi, Thân, Hợi có tình duyên viên mãn nhất năm 2026. Ảnh: Shutterstock

Thứ 3: Tuổi Mùi

Với tuổi Mùi, năm 2026 chính là năm để nâng cấp các mối quan hệ. Vận trình tình duyên của con giáp này không chỉ khởi sắc mà còn có những bước tiến vô cùng chắc chắn.

Nếu còn độc thân, hãy chuẩn bị tinh thần vì vào tháng 7 Âm lịch, tuổi Mùi có thể có nhiều người cùng lúc bày tỏ tình cảm. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, con giáp này nên lắng nghe trực giác thay vì chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Nếu đã có người yêu, mối quan hệ sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình đôi bên. Những dự định như lễ dạm ngõ hay đám cưới đều diễn ra thuận lợi, giúp tình yêu của cả hai sớm đơm hoa kết trái.

Thứ 2: Tuổi Thân

Vận trình tình cảm của tuổi Thân trong năm 2026 có thể gói gọn trong hai chữ "rực rỡ". Con giáp này sẽ cảm thấy mình như được Thần tình yêu ưu ái.

Về phía người độc thân, cơ hội gặp được tiếng sét ái tình là rất lớn vào tháng 4 và tháng 8 Âm lịch. Có thể chỉ sau vài tuần quen biết, cả hai cảm thấy đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu và nhanh chóng tiến tới mối quan hệ chính thức.

Những ai đã có đôi, những khúc mắc hay hiểu lầm trước đây đều được hóa giải. Sự chân thành giúp cả hai hiểu nhau hơn. Nếu biết cách hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò lãng mạn, tuổi Thân sẽ có cảm giác như đang được sống lại những ngày đầu mới yêu đầy ngọt ngào.

Thứ 1: Tuổi Hợi

Vị trí dẫn đầu về vận may tình cảm trong năm 2026 là tuổi Hợi. Đây là năm mà con giáp này cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Người đang tìm kiếm tình yêu sẽ có một năm cực kỳ may mắn. Đặc biệt là vào tháng 7 và tháng 8 Âm lịch, tuổi Hợi dễ dàng gặp được người trong mộng thông qua những sự kiện tình cờ hoặc nhờ sự mai mối của bạn bè.

Người đã lập gia đình hoặc đang yêu sẽ tận hưởng một năm bình yên và ấm áp. Những chuyến đi chơi xa vào tháng 4 Âm lịch sẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt vời, giúp ngọn lửa tình yêu luôn nồng cháy.