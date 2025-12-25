HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Top 5 cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025

Hải Hưng

(NLĐO) – Dựa vào phong độ cũng tầm ảnh hưởng ở đội bóng, dưới đây là 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2025, theo bình chọn của báo Anh The Guardian.

1. Ousmane Dembele

Tiền đạo Ousmane Dembele từ lâu đã là cầu thủ đầy bí ẩn, thậm chí với chính bản thân anh. Trong một đoạn video từng gây xôn xao thời còn khoác áo Rennes, chân sút người lúng túng không biết đâu là chân thuận của mình.

Suốt nhiều năm, anh là mẫu cầu thủ chạy cánh khó lường nhưng phung phí cơ hội, có thể bùng nổ rực rỡ rồi lại gây thất vọng ngay sau đó và không thể chạm tới kỳ vọng lớn lao thuở ban đầu.

Từng làm việc cùng Dembele tại Barcelona, chiến lược gia Luis Enrique hiểu tiền đạo người Pháp hơn phần lớn đồng nghiệp.

Chính nhà cầm quân này khi dẫn dắt PSG đã khởi xướng một cuộc "tái sinh" tưởng chừng không thể. Được kéo vào đá trung phong số 9, Dembele bất ngờ trở nên cực kỳ hiệu quả trong khâu ghi bàn.

Sự lột xác của Dembele đã góp phần giúp đội bóng Paris lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League. Mùa giải trước, Dembele ghi tới 35 bàn, thành tích giúp anh giành Quả bóng Vàng vào tháng 9.

Đây là lần đầu tiên Ousmane Dembele dẫn đầu bảng xếp hạng của báo The Guardian.

Top 5 cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 1.

Ảnh: The Guardian

2. Lamine Yamal

Mới 18 tuổi, Lamine Yamal đã thể hiện cá tính mạnh mẽ và sự tự tin hiếm thấy. Sao trẻ của Barcelona không ngần ngại tuyên bố mục tiêu không chỉ giành một Quả bóng Vàng mà là nhiều Quả bóng Vàng trong sự nghiệp.

Sau khi Barcelona bị Inter Milan loại ở bán kết Champions League, cầu thủ chạy cánh này từng hứa với mẹ rằng anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Cá tính có phần ngạo nghễ và sự tự tin ấy của Yamal không phải lúc nào cũng được tất cả yêu mến, thậm chí đôi khi còn có thể phản tác dụng.

Tuy nhiên, chính tinh thần ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, đồng thời góp phần làm nên một Lamine Yamal bản lĩnh, khác biệt và đầy tiềm năng.

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha xếp thứ hai trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2025 của The Guardian.

Top 5 cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 2.

Ảnh: The Guardian

3. Vitinha

Từ bản hợp đồng bị Wolver hắt hủi đến nhà vô địch Champions League chỉ trong vòng 4 năm, Vitinha đã trải qua một hành trình lột xác đầy ấn tượng.

Tiền vệ sáng tạo người Bồ Đào Nha đang là "trái tim" trong lối chơi của PSG với vai trò giữ nhịp và tạo sức sống cho tuyến giữa đội bóng thủ đô nước Pháp.

Vitinha thường được so sánh với Marco Verratti – tiền vệ tài hoa nhưng từng bị đánh giá thấp do dành phần lớn đỉnh cao sự nghiệp tại Ligue 1.

Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha không chỉ kế thừa mà còn vượt qua cái bóng của đàn anh người Ý, vươn ra ngoài biên giới nước Pháp để khẳng định tên tuổi trên phạm vi toàn cầu.

Giữa một hàng tiền vệ giàu chất lượng bậc nhất châu Âu mà PSG sở hữu, việc tạo dấu ấn là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, Vitinha vẫn nổi bật nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng điều tiết trận đấu.

Phong độ xuất sắc ấy thậm chí giúp anh được đặt lên bàn cân so sánh với Luka Modric, đồng thời nhận những lời kêu gọi cho danh hiệu Quả bóng Vàng mùa tới.

Top 5 cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 3.

Ảnh: The Guardian

4. Kylian Mbappe

Kylian Mbappe thừa nhận anh đã chạm "đáy" vào tháng 12-2024 mà đỉnh điểm là cú sút phạt đền hỏng ăn trên sân San Mames. Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt để tiền đạo người Pháp gạt bỏ nỗi rụt rè và bắt đầu sự hồi sinh.

Trước thời điểm đó, chân sút người Pháp chỉ ghi 10 bàn sau 20 trận. Kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, hiệu suất của anh bùng nổ đến khó tin, cán mốc 59 bàn sau 59 trận.

Mùa giải đầu tiên của Mbappe trong màu áo Real Madrid vì thế mang dáng dấp rất lạ lùng: không danh hiệu, trong khi PSG giành cú ăn 3 và điều này gián tiếp trở thành lời "buộc tội" dành cho ngôi sao cũ.

Dẫu vậy, những gì Mbappe thể hiện trên sân là phi thường. Sự mâu thuẫn ấy được gói gọn trong hình ảnh anh lập hat-trick ở trận El Clásico nhưng Real Madrid vẫn thất bại.

Ở thời điểm hiện tại, Mbappé đã ghi 55 bàn trong năm 2025, chỉ kém 4 bàn so với kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch cấp câu lạc bộ mà Cristiano Ronaldo từng làm trong quá khứ.

Top 5 cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 4.

Ảnh: The Guardian

5. Harry Kane

Thông thường khi một ngôi sao lớn bước sang ngưỡng giữa tuổi 30, đỉnh cao sự nghiệp gần như đã được định hình, nhất là với một trung phong đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, điều khiến Harry Kane trở nên đặc biệt là dù ở tuổi 32 nhưng anh dường như vẫn đang tiếp tục vươn lên.

Có thể, bước ngoặt ấy đến từ quyết định gia nhập Bayern Munich – một trong những CLB hàng đầu châu Âu – ở giai đoạn tương đối muộn của sự nghiệp.

Dẫu vậy, "cuộc hôn nhân" hoàn hảo với nhà vô địch nước Đức đã giúp chân sút người Anh chinh phục những nấc thang mới, không chỉ trong vai trò cây săn bàn mà còn ở khả năng kiến tạo, điều tiết lối chơi.

"Với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn và phong độ ổn định ở đẳng cấp cao nhất, việc Harry Kane góp mặt trong cuộc đua Quả bóng Vàng, thậm chí vươn lên dẫn đầu danh sách này ở mùa giải tới, không phải là kịch bản khó hình dung"- báo The Guardian bình luận.

Top 5 cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 5.

Ảnh: The Guardian


Tin liên quan

5 cầu thủ vượt Messi ở thành tích đặc biệt

5 cầu thủ vượt Messi ở thành tích đặc biệt

(NLĐO) - Lionel Messi cho tới nay đã 9 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải quốc nội nhưng vẫn có một số cầu thủ sở hữu thành tích này tốt hơn anh.

Bất ngờ FIFPRO WORLD XI 2025: Ronaldo, Messi, Salah vắng bóng

(NLĐO) - Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã công bố đội hình tiêu biểu năm 2025, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ bậc nhất lịch sử.

Messi viết tiếp câu chuyện huyền thoại

Lionel Messi chính thức gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028 và sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương của tuyển Argentina tại World Cup 2026.

bóng đá xuất sắc nhất Mbappe Dembele Kane Yamal Vitinha
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo