Thể thao

5 cầu thủ vượt Messi ở thành tích đặc biệt

Hải Hưng

(NLĐO) - Lionel Messi cho tới nay đã 9 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải quốc nội nhưng vẫn có một số cầu thủ sở hữu thành tích này tốt hơn anh.

Thống kê từ trang Planet Football cho thấy tổng cộng siêu sao người Argentina đã 8 lần đoạt Vua phá lưới giải La Liga cùng Barcelona và 1 lần tại giải Nhà nghề Mỹ cùng Inter Miami vào năm 2025.

Các ngôi sao khác có thành tích ngang bằng chủ nhân 8 Quả bóng vàng gồm Robert Lewandowski, Nicolas Munoz, Tulio Maravilha, Gunnar Nordahl và Arthur Friedenreich.

Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá thế giới vẫn có 5 cầu thủ sở hữu số danh hiệu Vua phá lưới cấp quốc nội nhiều hơn Lionel Messi.

5 cầu thủ cho Messi “hít khói” ở danh hiệu Vua phá lưới - Ảnh 1.

Lionel Messi trong màu áo Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ năm 2025. Ảnh: US Today

1. Romario – 15 danh hiệu Vua phá lưới

Kỷ lục 15 danh hiệu Vua phá lưới quốc nội của cựu danh thủ Romario đã đứng vững trước thử thách của thời gian và nhiều khả năng sẽ khó bị phá vỡ trong tương lai gần.

Huyền thoại sinh năm 1966 này từng giành 10 danh hiệu Vua phá lưới quốc nội tại Brazil, 3 tại Hà Lan, 1 tại Tây Ban Nha và 1 tại Mỹ.

Với hiệu suất "ghi bàn như máy" nên không ngạc nhiên khi cựu danh thủ Gary Neville thường xuyên gọi tiền đạo người Brazil là đối thủ khó chịu nhất mà mình từng đối mặt.

5 cầu thủ cho Messi “hít khói” ở danh hiệu Vua phá lưới - Ảnh 2.

Huyền thoại Romario trong màu áo Barcelona. Ảnh: X

2. Josef Bican – 12 danh hiệu Vua phá lưới

Có thống kê cho rằng cố huyền thoại Josef Bican đã ghi được khoảng 950 bàn thắng trong sự nghiệp, cho nên không ngạc nhiên nếu ông đã nhiều lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới cấp quốc nội.

Tiền đạo Josef Bican đạt đỉnh cao phong độ trong màu áo Slavia Prague (Tiệp Khắc/CH Czech), nơi ông giành kỷ lục 11 danh hiệu Vua phá lưới.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, huyền thoại Bican cũng từng giành Vua phá lưới tại Áo cùng Rapid Vienna ở mùa giải 1933–1934.

=3. Pele – 11 danh hiệu Vua phá lưới

Cố huyền thoại Pele đã để lại di sản bóng đá khổng lồ, được mệnh danh là "Vua bóng đá".

Thi đấu cho Santos, ông giành 11 danh hiệu Vua phá lưới, lần đầu vào năm 1957 và lần cuối vào năm 1973.

Mùa bóng ghi bàn ấn tượng nhất của ông là năm 1958 với 58 bàn tại giải quốc nội bóng đá Brazil.

Đáng kinh ngạc, huyền thoại Pele giành 9 danh hiệu Vua phá lưới liên tiếp từ năm 1957 đến 1965, ghi hơn 30 bàn mỗi mùa ở 8 trong số 9 mùa giải này.

5 cầu thủ cho Messi “hít khói” ở danh hiệu Vua phá lưới - Ảnh 3.

Vua bóng đá Pele. Ảnh: Planet Football

=3. Dada Maravilha – 11 danh hiệu Vua phá lưới

Cựu danh thủ Dada Maravilha cũng giành 11 danh hiệu Vua phá lưới khi thi đấu tại Brazil.

Ông đoạt 6 danh hiệu trong thời gian khoác áo Atletico Mineiro, đồng thời giành Vua phá lưới khi chơi cho Internacional, Flamengo, Sport và Nacional.

=3. Sima – 11 danh hiệu Vua phá lưới

Cầu thủ Sima cũng sở hữu 11 danh hiệu Vua phá lưới trong thời gian thi đấu tại Brazil, với danh hiệu đầu tiên vào năm 1968 và danh hiệu cuối cùng vào năm 1983.

Đáng chú ý, ông giành danh hiệu Vua phá lưới cùng 4 câu lạc bộ khác nhau, gồm Piaui, Tiradentes, River và Auto Esporte.

