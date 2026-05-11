Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện

Thùy Trang

(NLĐO) - Đạo diễn Phạm Duy Khánh lên tiếng về nghi vấn 'tổ chức ở đâu, hoa hậu ở đó' tại Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026.

Hoa Hậu - Nam Vương Du Lịch Việt Nam 2026 sẽ đi đâu?

Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 1.

Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam (Mister & Miss Tourism Vietnam) 2026 vừa công bố Top 50 thí sinh xuất sắc nhất và ra mắt các vật phẩm đăng quang biểu tượng cho mùa giải năm nay.

BTC cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 sẽ chọn 5 đại diện xuất sắc nhất để tham gia các đấu trường nhan sắc thế giới, gồm Top 5 Nữ sẽ đi thi Miss Earth, Miss Supranational, The Miss Globe, Miss Tourism International, Miss Tourism World... Top 5 Nam (dự kiến) có cơ hội tranh tài ở Mister Supranational, Mister Universe, Mister International, Mister Global…

Đêm Chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23-5 tại TP Cần Thơ.

Ông Phạm Duy Khánh - Trưởng BTC cuộc thi chia sẻ: "Cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp nhan sắc mà còn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa, vẻ đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chiếc sash và vương miện trao tay sẽ mở đầu cho sứ mệnh quảng bá du lịch đầy tự hào".

Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 2.
Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 3.
Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 4.
Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 5.
Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 6.
Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 7.
Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 8.

Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu- Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sứ mệnh mà Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 hướng đến, ông Phạm Duy Khánh cho biết đây không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình giới thiệu các địa danh, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Theo ông, mỗi địa phương mà cuộc thi đặt chân đến sẽ là cơ hội để quảng bá du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh và thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh thành.

Trước thắc mắc của truyền thông về việc "cuộc thi này các mùa trước tổ chức ở tỉnh nào thì đại diện tỉnh đó sẽ đăng quang", đạo diễn Phạm Duy Khánh khẳng định kết quả cuộc thi hoàn toàn dựa trên năng lực và sự thể hiện của thí sinh trong suốt hành trình tham gia. Ông cho biết những sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải sự sắp đặt từ Ban tổ chức.

Úp mở về bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026

Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện - Ảnh 9.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu-Nam vương du lịch Việt Nam 2026

Một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm lớn là việc FIVE6 Entertainment của ông Phạm Duy Khánh có đang nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam 2026 hay không. Trước câu hỏi này, ông Phạm Duy Khánh cho biết trong thời gian tới công ty sẽ công bố thêm nhiều dự án và các bản quyền cuộc thi nhan sắc mới.

Tuy nhiên, riêng với thông tin về Miss Universe Vietnam 2026, ông vẫn giữ sự úp mở và cho biết khán giả cần chờ thông báo chính thức. Bản thân ông hi vọng có cơ hội thử sức với một vai trò mới ở sân chơi mang tầm vóc quốc tế này.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh cũng úp mở việc trở thành người đẹp Việt tham gia đấu trường Miss Universe sắp tới. Cô khéo léo đưa ra câu trả lời mở khi không khẳng định cũng không phủ nhận và cho biết mọi thông tin chính thức sẽ được công bố vào thời điểm phù hợp.

Liên quan đến những ý kiến cho rằng thời gian qua xuất hiện một số cuộc thi sắc đẹp về du lịch có tên gọi và định hướng tương đồng, ông Phạm Duy Khánh cho biết ông không quá bận tâm đến các yếu tố bên lề. Điều quan trọng nhất là tập trung làm tốt cuộc thi mà mình đang được cấp phép tổ chức và phát triển đúng với sứ mệnh mà Ban tổ chức theo đuổi.

Tin liên quan

Nếu trước đây "Hoa hậu Quốc dân" là mỹ từ tự phong thì nay có hẳn cuộc thi

Nếu trước đây "Hoa hậu Quốc dân" là mỹ từ tự phong thì nay có hẳn cuộc thi

(NLĐO) - NSND Trịnh Kim Chi làm trưởng ban giám khảo "Hoa hậu quốc dân Việt Nam".

Khởi động cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026"

Cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc và hướng tới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp

Hoa hậu Việt Nam hòa quyện giữa vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình

(NLĐO)- Chiều 5-5, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với chủ đề "Miền hương sắc".

hoa hậu Nam vương Phạm Duy Khánh Hoa hậu- Nam vương Du lịch Việt Nam 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo