Hoa Hậu - Nam Vương Du Lịch Việt Nam 2026 sẽ đi đâu?

Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam (Mister & Miss Tourism Vietnam) 2026 vừa công bố Top 50 thí sinh xuất sắc nhất và ra mắt các vật phẩm đăng quang biểu tượng cho mùa giải năm nay.

BTC cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 sẽ chọn 5 đại diện xuất sắc nhất để tham gia các đấu trường nhan sắc thế giới, gồm Top 5 Nữ sẽ đi thi Miss Earth, Miss Supranational, The Miss Globe, Miss Tourism International, Miss Tourism World... Top 5 Nam (dự kiến) có cơ hội tranh tài ở Mister Supranational, Mister Universe, Mister International, Mister Global…

Đêm Chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23-5 tại TP Cần Thơ.

Ông Phạm Duy Khánh - Trưởng BTC cuộc thi chia sẻ: "Cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp nhan sắc mà còn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa, vẻ đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chiếc sash và vương miện trao tay sẽ mở đầu cho sứ mệnh quảng bá du lịch đầy tự hào".

Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu- Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sứ mệnh mà Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 hướng đến, ông Phạm Duy Khánh cho biết đây không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình giới thiệu các địa danh, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Theo ông, mỗi địa phương mà cuộc thi đặt chân đến sẽ là cơ hội để quảng bá du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh và thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh thành.

Trước thắc mắc của truyền thông về việc "cuộc thi này các mùa trước tổ chức ở tỉnh nào thì đại diện tỉnh đó sẽ đăng quang", đạo diễn Phạm Duy Khánh khẳng định kết quả cuộc thi hoàn toàn dựa trên năng lực và sự thể hiện của thí sinh trong suốt hành trình tham gia. Ông cho biết những sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải sự sắp đặt từ Ban tổ chức.

Úp mở về bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu-Nam vương du lịch Việt Nam 2026

Một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm lớn là việc FIVE6 Entertainment của ông Phạm Duy Khánh có đang nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam 2026 hay không. Trước câu hỏi này, ông Phạm Duy Khánh cho biết trong thời gian tới công ty sẽ công bố thêm nhiều dự án và các bản quyền cuộc thi nhan sắc mới.

Tuy nhiên, riêng với thông tin về Miss Universe Vietnam 2026, ông vẫn giữ sự úp mở và cho biết khán giả cần chờ thông báo chính thức. Bản thân ông hi vọng có cơ hội thử sức với một vai trò mới ở sân chơi mang tầm vóc quốc tế này.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh cũng úp mở việc trở thành người đẹp Việt tham gia đấu trường Miss Universe sắp tới. Cô khéo léo đưa ra câu trả lời mở khi không khẳng định cũng không phủ nhận và cho biết mọi thông tin chính thức sẽ được công bố vào thời điểm phù hợp.

Liên quan đến những ý kiến cho rằng thời gian qua xuất hiện một số cuộc thi sắc đẹp về du lịch có tên gọi và định hướng tương đồng, ông Phạm Duy Khánh cho biết ông không quá bận tâm đến các yếu tố bên lề. Điều quan trọng nhất là tập trung làm tốt cuộc thi mà mình đang được cấp phép tổ chức và phát triển đúng với sứ mệnh mà Ban tổ chức theo đuổi.