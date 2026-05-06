Nếu trước đây "Hoa hậu Quốc dân" là mỹ từ tự phong thì nay có hẳn cuộc thi

Khởi động cuộc thi "Hoa hậu Quốc dân Việt Nam"

Mới đây, Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy công bố là đơn vị nắm giữ bản quyền hợp pháp và là nhà tổ chức độc quyền của cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia "Hoa hậu Quốc dân Việt Nam".

Thực tế, Việt Nam từng có một vài gương mặt hoa hậu được người hâm mộ đặt biệt danh "hoa hậu quốc dân" vì nhan sắc và hoạt động thiện nguyện của bản thân được lòng nhiều đối tượng công chúng. Tuy nhiên, danh xưng này chỉ là tự phát vì sự yêu quý của nhiều người.

Và nay, một cuộc thi nhan sắc mang tên "Hoa hậu Quốc dân Việt Nam" chính thức được tổ chức. Theo Ban tổ chức chia sẻ: "Quốc dân" tức là gần gũi, đại chúng, cuộc thi mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng hơn, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt đã có nền tảng nổi bật".

Bên cạnh đó, không chỉ dừng ở các phần thi áo dài hay ứng xử, cuộc thi "Hoa hậu quốc dân Việt Nam" lồng ghép những câu chuyện về đời sống, nghề nghiệp, hành trình cá nhân… giúp tôn vinh vẻ đẹp nội tâm, giá trị lan tỏa cộng đồng của người con gái Việt Nam.

Nhà báo Kim Trang, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam

Trưởng ban tổ chức, nhà báo Kim Trang, khẳng định: "Hoa hậu Quốc dân Việt Nam là cuộc thi mang sứ mệnh tìm kiếm vẻ đẹp "chuẩn mực" nhưng gần gũi. Chúng tôi muốn tìm ra một cô gái không chỉ có nhan sắc vượt trội mà phải có khả năng kết nối tâm hồn Việt, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân. Đúng như tên gọi "Quốc dân" - đó là vẻ đẹp được lòng dân và vì cộng đồng".

Bà khẳng định để xây dựng được những cuộc thi có giá trị thực sự, không chỉ cần quy mô mà còn cần sự minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

"Việc công bố bản quyền hôm nay là cam kết rõ ràng của chúng tôi về tính hợp pháp, sự nghiêm túc và định hướng phát triển bền vững cho cuộc thi Hoa hậu quốc dân Việt Nam" - nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang nói.

NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo tại Hoa hậu quốc dân Việt Nam.