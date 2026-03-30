HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tottenham chia tay Igor Tudor, khủng hoảng ghế HLV trưởng

Đông Linh (theo Goal, DM)

(NLĐO) - Cuộc khủng hoảng tại Tottenham ngày càng nghiêm trọng khi ban lãnh đạo đội bóng vất vả tìm người thay thế Igor Tudor – HLV vừa rời ghế chỉ sau 44 ngày.

Quyết định chia tay Tudor được đưa ra sau thất bại nặng nề 0-3 trước Nottingham Forest hôm 22-3, trận đấu khiến Tottenham lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng. Đội bóng Bắc London hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm và đang trải qua chuỗi 13 trận không thắng tại Premier League – thành tích tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Tottenham đang trải qua chuỗi ngày đáng quên nhất trong lịch sử

Trong bối cảnh đó, cái tên được nhắm đến nhiều nhất là Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Ý - từng dẫn dắt Brighton và Marseille - được xem là ứng viên phù hợp để tái thiết đội bóng cả trước mắt lẫn lâu dài. Theo nhiều nguồn tin, Tottenham sẵn sàng đưa ra khoản "thưởng trụ hạng" lớn cùng phí ký hợp đồng nhằm thuyết phục De Zerbi nhận việc ngay lập tức.

Roberto De Zerbi được Tottenham tích cực liên hệ

Tuy nhiên, thương vụ này không dễ dàng. De Zerbi được cho là muốn chờ đến mùa hè mới quyết định tương lai, thay vì lao vào cuộc chiến trụ hạng đầy rủi ro. Dù đang là HLV tự do, ông vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều "ông lớn" như Man United, Liverpool hay Real Madrid.

Adi Hutter, cựu HLV Monaco, không nhiều khả năng đến London

Song song đó, Tottenham cũng chuẩn bị các phương án dự phòng. Sean Dyche nổi lên như lựa chọn ngắn hạn nhờ kinh nghiệm giúp các đội bóng trụ hạng, dù vẫn còn vướng mắc về thời hạn hợp đồng. Trong khi đó, phương án giàu cảm xúc với người hâm mộ là Mauricio Pochettino gần như không khả thi khi ông đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ hướng đến World Cup 2026.

Glenn Hoddle là huyền thoại của Tottenham nhưng không dẫn dắt đội bóng nào từ 2006

Một khả năng khác gây chú ý là việc bổ nhiệm huyền thoại Glenn Hoddle theo dạng tạm quyền. Dù đã rời xa công tác huấn luyện gần 20 năm, Hoddle vẫn sẵn sàng hỗ trợ đội bóng cũ trong giai đoạn khó khăn.

Áp lực lúc này đang đè nặng lên ban lãnh đạo Tottenham, khi quyết định sa thải Tudor chỉ sau hơn một tháng làm việc khiến dư luận hoài nghi về chiến lược dài hạn của CLB. Theo The Athletic, Tottenham kỳ vọng sẽ bổ nhiệm được HLV mới trong vài ngày tới, kịp thời điểm phần lớn đội hình một trở lại sau đợt FIFA Days. Kế hoạch của CLB là giúp người kế nhiệm Tudor có 10 ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh.

Igor Tudor không giàu thành tích, chỉ có khả năng "cứu" các đội bóng khỏi vòng xoáy nguy hiểm

Lần gần nhất Tottenham xuống hạng là mùa 1976-1977. Để tránh viễn cảnh bi đát này, Tottenham giờ phải đi tìm HLV thứ ba trong cùng một mùa giải, tương tự kịch bản hỗn loạn mùa 2022-2023, khi Antonio Conte, Cristian Stellini và Ryan Mason lần lượt nắm quyền.

Trước khi đến Tottenham, Tudor từng dẫn dắt Hellas Verona, Marseille, Lazio và Juventus nhưng kể từ năm 2013 đến nay, ông chỉ gặt hái được một danh hiệu là Cúp Quốc gia Croatia 2012-2013 cùng CLB quê nhà Hajduk Split.

Ngoại hạng Anh Tottenham Glenn Hoddle Roberto de Zerbi Igor Tudor
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo