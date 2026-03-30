Tottenham chia tay Igor Tudor, khủng hoảng ghế HLV trưởng

Quyết định chia tay Tudor được đưa ra sau thất bại nặng nề 0-3 trước Nottingham Forest hôm 22-3, trận đấu khiến Tottenham lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng. Đội bóng Bắc London hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm và đang trải qua chuỗi 13 trận không thắng tại Premier League – thành tích tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh đó, cái tên được nhắm đến nhiều nhất là Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Ý - từng dẫn dắt Brighton và Marseille - được xem là ứng viên phù hợp để tái thiết đội bóng cả trước mắt lẫn lâu dài. Theo nhiều nguồn tin, Tottenham sẵn sàng đưa ra khoản "thưởng trụ hạng" lớn cùng phí ký hợp đồng nhằm thuyết phục De Zerbi nhận việc ngay lập tức.

Tuy nhiên, thương vụ này không dễ dàng. De Zerbi được cho là muốn chờ đến mùa hè mới quyết định tương lai, thay vì lao vào cuộc chiến trụ hạng đầy rủi ro. Dù đang là HLV tự do, ông vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều "ông lớn" như Man United, Liverpool hay Real Madrid.

Adi Hutter, cựu HLV Monaco, không nhiều khả năng đến London

Song song đó, Tottenham cũng chuẩn bị các phương án dự phòng. Sean Dyche nổi lên như lựa chọn ngắn hạn nhờ kinh nghiệm giúp các đội bóng trụ hạng, dù vẫn còn vướng mắc về thời hạn hợp đồng. Trong khi đó, phương án giàu cảm xúc với người hâm mộ là Mauricio Pochettino gần như không khả thi khi ông đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ hướng đến World Cup 2026.

Một khả năng khác gây chú ý là việc bổ nhiệm huyền thoại Glenn Hoddle theo dạng tạm quyền. Dù đã rời xa công tác huấn luyện gần 20 năm, Hoddle vẫn sẵn sàng hỗ trợ đội bóng cũ trong giai đoạn khó khăn.

Áp lực lúc này đang đè nặng lên ban lãnh đạo Tottenham, khi quyết định sa thải Tudor chỉ sau hơn một tháng làm việc khiến dư luận hoài nghi về chiến lược dài hạn của CLB. Theo The Athletic, Tottenham kỳ vọng sẽ bổ nhiệm được HLV mới trong vài ngày tới, kịp thời điểm phần lớn đội hình một trở lại sau đợt FIFA Days. Kế hoạch của CLB là giúp người kế nhiệm Tudor có 10 ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh.

Igor Tudor không giàu thành tích, chỉ có khả năng "cứu" các đội bóng khỏi vòng xoáy nguy hiểm

Lần gần nhất Tottenham xuống hạng là mùa 1976-1977. Để tránh viễn cảnh bi đát này, Tottenham giờ phải đi tìm HLV thứ ba trong cùng một mùa giải, tương tự kịch bản hỗn loạn mùa 2022-2023, khi Antonio Conte, Cristian Stellini và Ryan Mason lần lượt nắm quyền.