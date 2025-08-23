HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Địa chấn: Tottenham quật ngã chủ nhà Man City 2-0

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Sai sót trong khâu phòng ngự và sự vô duyên ở hàng công khiến Man City chấp nhận thất bại đầu mùa với tỉ số 0-2 trước Tottenham.

Trận cầu tâm điểm của vòng 2 Ngoại hạng Anh tại thành Manchester tối 23-8 mang đến bất ngờ cực lớn cho người hâm mộ, cho dù có thể họ không lạ với sự khó chịu trong lối chơi mà Tottenham gieo rắc trước Man City.

Địa chấn: Tottenham quật ngã chủ nhà Man City 2-0 tại Etihad - Ảnh 1.

Trung vệ Van de Ven đối đầu Oscar Boob

Được đánh giá cao về lực lượng, lại có lợi thế sân nhà, Man City nhập cuộc đầy khí thế với quyết tâm khẳng định sức mạnh của một ứng viên. HLV Pep Guardiola tung ra đội hình gần như mạnh nhất với Erling Haaland đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Omar Marmoush và Rayan Cherki.

Địa chấn: Tottenham quật ngã chủ nhà Man City 2-0 tại Etihad - Ảnh 2.

Hàng thủ Man City sớm bộc lộ nhiều bất cập

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà dồn ép, tạo hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Dù vậy, hàng thủ Tottenham với Cristian Romero, Micky van de Ven và thủ môn Guglielmo Vicario đã chơi tập trung, liên tiếp hóa giải những cú dứt điểm cận thành của Haaland lẫn Marmoush.

Địa chấn: Tottenham quật ngã chủ nhà Man City 2-0 tại Etihad - Ảnh 3.

Bàn thắng của Brennan Johnson được VAR thừa nhận, khiến cầu trường Etihad im bặt

Đang lúc người hâm mộ Etihad chờ đợi bàn mở tỉ số cho đội bóng áo xanh thì Tottenham tung đòn đáp trả chớp nhoáng. Phút 35, Richarlison khéo léo thoát xuống bên cánh phải và thực hiện pha căng ngang dọn cỗ để Brennan Johnson băng vào sút tung lưới James Trafford, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0. Bàn thua khiến Man City chùng xuống, còn Tottenham càng chơi càng tự tin.

Địa chấn: Tottenham quật ngã chủ nhà Man City 2-0 tại Etihad - Ảnh 4.

João Palhinha trong vòng tay đồng đội sau bàn nhân đôi tỉ số

Khi hiệp một bước vào phút bù giờ, "Gà trống" bất ngờ có bàn nhân đôi cách biệt. Pha chuyền bóng bằng chân khá cẩu thả của thủ thành James Trafford cho Nico Gonzalez, tạo cơ hội để Mohamed Kudus phối hợp với Richarlison dứt điểm. Bóng bật ra đúng tầm sút của João Palhinha và tiền vệ người Bồ Đào Nha không bỏ lỡ cơ hội trừng phạt hàng thủ Man City. 2-0 cho Tottenham, bầu không khí tại Etihad gần như chết lặng.

Địa chấn: Tottenham quật ngã chủ nhà Man City 2-0 tại Etihad - Ảnh 5.

Rodri và Foden vào sân, Man City vẫn bất lực với Tottenham

Bước sang hiệp hai, Man City dốc toàn lực tấn công. HLV Pep Guardiola lần lượt tung Phil Foden, Bernardo Silva và Rodri vào sân nhằm tăng sức tấn công. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, tung ra gần gấp đôi số cú dứt điểm so với đối thủ nhưng tất cả đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Tottenham.

Tottenham lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Dù không ghi thêm bàn, đội bóng của Thomas Frank vẫn thể hiện sự lạnh lùng và bản lĩnh trong việc bảo toàn lợi thế. 

Tỉ số 2-0 nghiêng về Tottenham, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của họ trên sân Etihad sau nhiều lần đến làm khách ở đây.

Địa chấn: Tottenham quật ngã chủ nhà Man City 2-0 tại Etihad - Ảnh 6.

Erling Haaland và đồng đội thất thần vì trận thua sốc

Thất bại như hồi chuông cảnh tỉnh cho Man City. Dù cầm bóng áp đảo, các học trò Pep Guardiola lại mắc sai lầm cá nhân và thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. 

Ngược lại, Tottenham chứng minh sự thay đổi tích cực dưới thời HLV Thomas Frank. Lối chơi gọn gàng, chắc chắn cùng tinh thần kỷ luật cao giúp "Gà trống" giành trọn 3 điểm, tạm vươn lên nhóm dẫn đầu Premier League và mở ra hy vọng về một mùa giải khởi sắc hơn rất nhiều so với năm trước.

Soi tỉ số trận Manchester City – Tottenham: Thừa thắng xông lên

Soi tỉ số trận Manchester City – Tottenham: Thừa thắng xông lên

(NLĐO) – Manchester City chỉ thắng 1 trong 4 lần tiếp Tottenham ở sân Etihad, nhưng với khí thế hiện thời, họ có thể phá vỡ trận địa của CLB London

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders?

(NLĐO) – Ghi bàn, kiến tạo và góp công quan trọng trong chiến thắng 4-0 của Man City trước Wolves, Reijnders tạo nên làn sóng phấn khích mới nơi người hâm mộ.

Giải Ngoại hạng Anh: Đại chiến tại Etihad

Giải Ngoại hạng Anh chào đón màn thư hùng của nhóm "Big Six" tuần thứ 2 liên tiếp khi Man City chạm trán Tottenham tại sân Etihad lúc 18 giờ 30 phút ngày 23-8.

