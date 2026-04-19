Thể thao

Tottenham tiếp tục "cầm đèn đỏ", HLV De Zerbi nói lời khó tin

Đăng Minh

(NLĐO) - HLV Roberto De Zerbi dõng dạc tuyên bố Tottenham sẽ thắng 5 trận cuối để trụ lại giải Ngoại hạng Anh mùa tới.

Tottenham đã nghĩ tới chiến thắng đầu tiên trong năm 2026 khi siêu phẩm của Xavi Simons giúp họ vượt lên dẫn trước ở cuối trận gặp Brighton. Tuy nhiên, tận dụng sai lầm của hậu vệ Kevin Danso, tiền vệ Georginio Rutter đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách ở phút 90+5.

Tottenham tiếp tục "cầm đèn đỏ", HLV De Zerbi nói lời khó tin - Ảnh 1.

Bị đội khách Brighton cầm hòa 2-2 phút bù giờ khiến Tottenham tiếp tục ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng sau 33 vòng đấu Ngoại hạng Anh.

Kết quả đó khiến Spurs tiếp tục nằm lại trong nhóm xuống hạng (vị trí 18), kém West Ham 1 điểm và đã chơi nhiều hơn 1 trận.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc" - HLV De Zerbi tuyên bố đanh thép sau trận đấu thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 19-4 (giờ Việt Nam) - "Chúng tôi biết đây là tình thế khó khăn nhưng phía trước giải đấu vẫn còn 5 trận nữa. Hãy nhìn các cầu thủ và phân tích trình độ của họ, chúng tôi có thể thắng cả 5 trận liên tiếp để mang về 15 điểm tuyệt đối".

Nhà cầm quân người Ý nói thêm: "Tôi không phải kẻ ngạo mạn. Phát biểu của tôi cũng không hề ngạo mạn, nhất là vào lúc này. Chúng tôi có những phẩm chất để chiến đấu và thắng liên tiếp".

Tottenham tiếp tục "cầm đèn đỏ", HLV De Zerbi nói lời khó tin - Ảnh 2.

HLV Roberto De Zerbi khẳng định Tottenham có thể thắng cả 5 trận cuối cùng để trụ hạng thành công.

Thuyền trưởng Tottenham nhắn nhủ các học trò "không cần phải suy nghĩ gì bởi tất cả đều đã làm hết sức với tinh thần đúng đắn, sự máu lửa và bản lĩnh".

"Tôi chỉ thất vọng vì kết quả, vì các cầu thủ của tôi và vì người hâm mộ. Họ đã tạo ra bầu không khí không thể tin nổi trong một hoàn cảnh rất khó khăn" - ông nói thêm.

"Gà trống" sẽ làm khách trên sân Wolves ở vòng đấu 34 và HLV De Zerbi yêu cầu các cầu thủ phải có mặt ở buổi tập vào đầu tuần tới với nụ cười trên môi.

"Tôi không muốn nhìn thấy điều tiêu cực, những cầu thủ buồn bã hay những trợ lý buồn bã" – chiến lược gia 47 tuổi nói - "Tất cả phải tích cực. Tôi không thích những người than vãn và suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Họ phải mạnh mẽ, tập trung vào trận gặp Wolves và bước vào sân tập với nụ cười, nếu không họ sẽ bị cho về nhà ngay lập tức".

HLV De Zerbi cũng dành lời khen ngợi Xavi Simons và tin tưởng tiền vệ người Hà Lan này sẽ còn thể hiện nhiều hơn nữa. Ông cũng không đổ lỗi cho sai lầm của hậu vệ Kevin Danso.

"Danso đã chơi một trận tuyệt vời. Cậu ấy để mất bóng và chúng tôi thủng lưới nhưng tôi thà mắc sai lầm khi chơi bóng với cá tính còn hơn để thủng lưới vì thiếu cá tính và dũng khí. Chúng tôi cần chơi bóng, cầm bóng, chứ không phải chỉ lùi về phòng ngự" - HLV De Zerbi nói.

Bên kia chiến tuyến, HLV Fabian Hurzeler của Brighton ca ngợi "sự lì lợm" và "niềm tin" của đội nhà, đồng thời tin rằng Tottenham có thể trụ hạng thành công.

"Tottenham có những cá nhân chất lượng, có những cầu thủ tuyệt vời trong đội hình. Trên hàng công, họ có những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt chỉ trong 1 khoảnh khắc. Họ có đủ chất lượng để làm điều đó. Hãy chờ xem" - HLV Hurzeler bày tỏ.

Tottenham chia tay Igor Tudor, khủng hoảng ghế HLV trưởng

