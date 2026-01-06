TP Cần Thơ sẽ có giá thu gom rác mới

Ngày 6-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý IV/2025. Tại đây, nhiều phóng viên đặt vấn đề về giá thu gom rác, các phương tiện gom rác cũ kỹ, rác thải chưa được lấy kịp thời…

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết giá thu gom rác hộ gia đình tại TP Cần Thơ (cũ) được áp dụng từ năm 2016 với mức là 20.000 đồng/hộ/tháng (mặt tiền), 10.000 đồng/hộ/tháng (trong hẻm).

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trả lời tại buổi họp báo

Còn tại tỉnh Sóc Trăng (cũ), giá thu gom rác áp dụng từ năm 2019: Khu vực đô thị là 19.000 đồng/hộ/tháng, khu vực nông thôn 15.000 đồng/hộ/tháng; tỉnh Hậu Giang (cũ) giá áp dụng từ năm 2023 với khu vực đô thị là 48.648 đồng/hộ/tháng, khu vực nông thôn là 32.351 đồng/hộ/tháng.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản đến UBND thành phố và UBND thành phố đã thống nhất áp dụng giá thu gom rác của tỉnh Hậu Giang (cũ) cho toàn thành phố 1-1-2026.

Theo đó khu vực đô thị là 48.648 đồng/hộ/tháng, nông thôn 32.351 đồng/hộ/tháng.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết trước ngày 1-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ (cũ) ký hợp đồng trực tiếp với các đơn vị thu gom rác. Đối với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng thì giao cho UBND huyện.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu kết luận cuộc họp

Sau khi hợp nhất, cấp huyện không còn nên việc này giao về cấp xã tiếp nhận nhưng nguồn ngân sách chưa kịp thời để hợp đồng với các đơn vị thu gom.

"Dịch vụ này phải đấu thầu, đơn vị nào giá thấp thì trúng thầu. Những gì báo chí phản ánh là đúng, nhiều xe thu gom có trang thiết bị chưa đảm bảo, mặc dù trong hồ sơ đấu thầu yêu cầu rất đầy đủ về trang thiết bị. Tuy nhiên, vừa qua, Chính phủ cũng đã ban hành nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu mới sẽ tháo gỡ việc này: được quyền chỉ định đặt hàng đối với các đơn vị thu gom rác, đơn vị nào có đầy đủ năng lực chúng tôi sẽ tiếp tục giao" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.