Đô thị mới hơn 6.300 ha mà Đồng Nai vừa quy hoạch sẽ có những gì?

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành quyết định “phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành”. Dự báo, khu đô thị này sẽ thu hút 400.000-450.000 người vào năm 2045.

Một góc sân bay Long Thành

Mục tiêu của quy hoạch khu đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành nhằm tạo lập không gian và sử dụng đất hiệu quả trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển các ngành kinh tế trọng tâm; đồng thời, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển bền vững.

Đồng thời, cụ thể hóa định hướng phát triển theo tầm nhìn vùng đô thị sân bay Long Thành, phục vụ quản lý và đầu tư xây dựng; hình thành khu đô thị cửa ngõ hiện đại; tổ chức không gian đô thị-dịch vụ đồng bộ, hiện đại, bền vững, tạo động lực cho khu vực phía Tây sân bay Long Thành và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tối ưu khai thác hạ tầng động lực bảo đảm kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành và các tuyến liên vùng như: Đường Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Trong đó, khu vực lập quy hoạch là một phân Khu đô thị mới thuộc đô thị Long Thành với các chức năng chính: Khu đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính thương mại và dịch vụ hỗ trợ cảng hàng không gắn kết chặt chẽ với sân bay Long Thành.

Định hướng trở thành không gian đô thị cửa ngõ có vai trò quan trọng trong giao lưu, hội nhập quốc tế, đồng thời là khu vực dẫn dắt, tạo lập hình ảnh phát triển mới cho đô thị Long Thành và vùng Đông Nam Bộ.

Khu vực ưu tiên phát triển các chức năng đô thị, thương mại-dịch vụ chất lượng cao gắn với lợi thế sân bay. Trong đó, tập trung cụ thể hóa các chức năng cho hoạt động kinh tế phi hàng không như dịch vụ thương mại, bán lẻ, ẩm thực, lưu trú, văn phòng, hội nghị-triển lãm và các dịch vụ trải nghiệm nhằm gia tăng sức hút, tạo nguồn lực phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Khu vực này có vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, bảo đảm kết nối hiệu quả các hướng tiếp cận đến sân bay và liên kết với các trục động lực của vùng.

Tổ chức không gian đô thị theo mô hình phát triển đô thị tích hợp giao thông (TOD), ưu tiên vận tải công cộng, tăng cường tiếp cận đi bộ, xe đạp; định hướng phát triển hỗn hợp và mật độ cao nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, thu hút dân cư, giảm áp lực giao thông cá nhân và tạo lập không gian đô thị nén, đa chức năng.

Sân bay Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã nâng tầm vai trò của Đồng Nai từ một trung tâm kết nối nội vùng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế mang tính chiến lược Quốc gia.



