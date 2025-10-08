Sáng nay 8-10, tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết tính đến 7 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố còn 21 điểm ngập nước, trong đó có 12 điểm ngập trên 30 cm, 9 điểm ngập từ 10 - 30 cm.



Vẫn còn những đoạn bị ngập nước trên đường Tố Hữu vào sáng nay 8-10. Ảnh: OFFB

Theo đó, 12 điểm ngập trên 30 cm, gồm: Đường Dương Đình Nghệ ngập sâu 40 - 50 cm; phố Trần Bình (đoạn Bệnh viện 19-8) ngập sâu khoảng 35 cm; đại lộ Thăng Long (đoạn Km5+700 - 6+600) ngập sâu khoảng 40 cm; phố Cầu Cốc (đoạn ngõ 43 - 67) ngập sâu khoảng 50 cm.

Phố Miêu Nha (đoạn đầu cầu Ngà bên chân cầu vượt 70) ngập sâu khoảng 50 cm. Hầm chui dân sinh đê hữu sông Nhuệ (Km5+070 đường gom đại lộ Thăng Long) ngập sâu khoảng 40 cm. Hầm chui dân sinh đê tả sông Nhuệ (Km4+944 đường gom đại lộ Thăng Long) ngập sâu khoảng 1 m.

Đường Võ Chí Công ngập sâu 50 cm. Đường tỉnh 421B (Km11+300 đường đầu cầu Đông Yên) ngập 38 cm. Đường tỉnh 422 (Km3+164 cầu Trung Vỡ) ngập 40 cm. Đường tỉnh 423 (Km8+400 cầu tạm thi công cầu 72 II) ngập 35 cm. Đường gom đại lộ Thăng Long (Km8+200; bên phải) ngập 60 cm.

Trước đó, rạng sáng 7-10, tại Hà Nội trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 đã khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư ngập sâu. Tổng lượng mưa trung bình từ 100 mm đến hơn 300 mm.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 10 giờ ngày 7-10, trên địa bàn vẫn còn khoảng hơn 120 điểm ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố như Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Lê Đức Thọ, Dương Đình Nghệ, Quan Nhân, Quang Trung (Hà Đông) và khu vực gầm cầu Thiên Đức (Long Biên)…