Ngày 26-11, đoàn công tác TP Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa, lũ.



50 tấn hàng hóa cứu trợ của TP Hà Nội gồm gạo, lương thực, quần áo ấm, chăn màn, các vật dụng thiết yếu, thuốc men... được trao tới đại diện nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh H.Quảng

Trong những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các cơ quan, đơn vị và người dân thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc; vận động nhân dân nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động, góp phần giúp đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cho biết thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, TP Hà Nội trực tiếp hỗ trợ, chi viện tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử gây ra.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chủ động vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm cao với tinh thần "Hà Nội nghĩa tình", "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước". Ngày 25-11, TP Hà Nội đã quyết định tiếp tục hỗ trợ 200 tỉ đồng giúp người dân tỉnh Gia Lai nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tổng số hàng hóa ủng hộ bao gồm thực phẩm và đồ dùng thiết yếu như: Gạo, bánh, mỳ tôm, thuốc, áo mưa, sách vở, chăn ấm...

Để kịp thời hỗ trợ đồng bào, ngay sáng sớm 26-11, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã trực tiếp vào tỉnh Gia Lai, trao ủng hộ 50 tấn gạo, trao kinh phí xây dựng 4 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Đoàn công tác đến thăm và trao hỗ trợ Mẹ Việt Nam anh hùng và một số gia đình chính sách bị thiệt hại sau bão lũ. Ảnh H.Quảng

Phát biểu tại trao tặng, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thay mặt Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà nhân dân tỉnh Gia Lai đang phải gánh chịu do mưa lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết trong những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn hướng về bà con miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại bởi mưa lũ vừa qua bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Trong chuyến công tác, đoàn đã trực tiếp chuyển tới tỉnh Gia Lai 50 tấn hàng hóa hỗ trợ, cùng với các phần quà dành cho hộ chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và các cơ sở bị ảnh hưởng.

"Đây là tấm lòng của nhân dân Thủ đô nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nguồn lực để bà con sớm ổn định đời sống và khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, Hà Nội mong muốn tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa hai địa phương trong công tác Mặt trận; đặc biệt là trong chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống"- ông Tuấn nói.