Ngày 25-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 228 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Mưa lũ lịch sử tại nhiều khu vực ở Trung Bộ những ngày vừa qua. Ảnh: NLĐO

Công điện nêu rõ trong những ngày qua, khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa, lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân.

Để tiếp tục triển khai việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương liên quan để yêu cầu và đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương có phương án giải quyết nhanh, dứt điểm việc chi trả, bồi thường thiệt hại cho các khách hàng tham gia bảo hiểm là người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Đồng thời, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương giải quyết quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến sáng 25-11, mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên đã khiến ít nhất 102 người chết, mất tích.

Đắk Lắk là địa phương chịu thương vong lớn nhất về người với 63 người chết và 8 trường hợp hiện còn đang mất tích; tiếp đến là Khánh Hòa (15 người chết, 1 người mất tích). Các địa phương có người dân bị thương vong khác còn có: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng,Gia Lai, Lâm Đồng.

Mưa lũ cũng khiến 308 nhà dân bị sập đổ, chủ yếu tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. 1.159 ngôi nhà bị hư hỏng; trong đó, Lâm Đồng 749, Đắk Lắk 178, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 107 (ngôi nhà).

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, sản xuất nông nghiệp cũng bị thiệt hại lớn với hơn 82.414 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hơn 1,7 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.307 ha thủy sản bị thiệt hại…

Liên quan đến hạ tầng giao thông, hiện còn 12 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc. Còn 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn, tỉnh Đắk Lắk, dự kiến đêm ngày 25-11 thông đường toàn tuyến.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế từ các địa phương miền Trung - Tây Nguyên khoảng 13.748 tỉ đồng.