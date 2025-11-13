TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn sẽ được Công đoàn chăm lo Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn sẽ được Công đoàn chăm lo Tết

MAI CHI

(NLĐO)- Dự kiến LĐLĐ TP HCM sẽ chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn và trao 7.500 vé máy bay, tàu, xe cho người lao động về quê đón Tết

Chiều 13-11, LĐLĐ TP HCM đã công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trên địa bàn với chủ đề "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng".

TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn được chăm lo Tết - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho đoàn viên khó khăn dịp Tết 2025

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết, vui Tết", các hoạt động chăm lo Tết 2026 chủ yếu được thực hiện ở các Công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở, tập trung vào đoàn viên, NLĐ đang trực tiếp sản xuất. Trong đó, ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng; NLĐ thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; NLĐ ở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc trong dịp Tết; NLĐ làm việc tại các công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố dịp Tết; cán bộ Công đoàn, đoàn viên di chuyển xa do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp.

Dự kiến, tại TP sẽ có khoảng 350.000 người được chăm lo. Mức chi chăm lo cấp thành phố tối đa 1 triệu đồng/người đối với đoàn viên, cán bộ Công đoàn và không quá 500.000 đồng/người đối với NLĐ tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng có đóng kinh phí Công đoàn. Riêng đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mức chăm lo tối đa là 2 triệu đồng/người.

TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn được chăm lo Tết - Ảnh 2.

Người lao động xa quê tham gia chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ TP HCM tổ chức dịp Tết 2025

Tại Công đoàn cở sở, mức chi sẽ căn cứ khả năng, điều kiện tài chính, quy chế chi tiêu của đơn vị, tình hình thực tế; vận động thêm doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các nguồn xã hội hóa khác hỗ trợ để quyết định đối tượng, số lượng, mức chăm lo phù hợp.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP HCM cũng thông tin các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ của các cấp Công đoàn, gồm: tổ chức "Tết Sum vầy" gắn với chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi; tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá "0 đồng"; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, thay dầu nhớt xe máy miễn phí… cho đoàn viên, NLĐ; Thực hiện chương trình "Tết Sum vầy" tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc xã, phường có đông đoàn viên, NLĐ với các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà, trao vé xe, vé tàu, vé máy bay…

TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn được chăm lo Tết - Ảnh 3.

Gia đình đoàn viên khó khăn tham gia chương trình du xuân do LĐLĐ quận Bình Tân (cũ) tổ chức dịp Tết 2025

Theo kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM được phân bổ 300 vé máy bay (một chiều) cho NLĐ và 1 người thân đi cùng (chồng/vợ, bố, mẹ, con) kèm theo 300 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt), đi từ TP HCM đến TP Hà Hội, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và TP Huế; 1.200 vé tàu (2 chiều) cho NLĐ và không quá 3 người thân đi cùng kèm theo quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt), đi từ Ga Sài Gòn, Ga Dĩ An hoặc Ga Biên Hòa đến các tỉnh từ Hà Tĩnh ra Hà Nội.

Riêng Chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên" do LĐLĐ TP tổ chức dự kiến sẽ tặng 2.000 vé tàu, 500 vé máy bay và 3.500 vé xe cho NLĐ khó khăn, nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết.

Tại các Công đoàn cơ sở sẽ tổ chức Chương trình "Bữa cơm tất niên Công đoàn" và các hoạt động vui Xuân, đón Tết; thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, NLĐ; Tổ chức chuyến tàu, xe, chuyến bay đưa, đón NLĐ về quê đón Tết; thăm, động viên NLĐ không có điều kiện về quê đón Tết…

LĐLĐ TP HCM yêu cầu các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động sớm có kế hoạch chăm lo Tết năm 2026, công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết ít nhất 20 ngày; giám sát việc thực hiện trả lương, thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, NLĐ tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết.

Đồng thời, phối hợp, đề xuất người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động mừng tuổi, lì xì chúc mừng năm mới, đón NLĐ quay lại làm việc sau nghỉ Tết để tiếp tục lao động sản xuất tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Tuyên truyền, vận động NLĐ đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh...

Tin liên quan

Công đoàn TP HCM cần mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu đoàn viên - lao động

Công đoàn TP HCM cần mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Các đại biểu góp ý LĐLĐ TP HCM cần tìm ra mô hình hoạt động mới cho Công đoàn phường, xã để phát huy vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên

Chuẩn bị công tác chăm lo Tết Bính Ngọ cho đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Dự kiến, mức chăm lo Tết Bính Ngọ từ 1 - 1,5 triệu đồng/người, cao hơn so với mức tối đa 1 triệu đồng/người của Tết năm 2025.

Tập trung công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, lao động

(NLĐO)- 25 đoàn viên Nghiệp đoàn được chăm lo và 42 cán bộ Công đoàn có nhiều cống hiến đã được trao kỷ niệm chương.

LĐLĐ TP HCM người lao động công đoàn cơ sở hoàn cảnh khó khăn chăm lo Tết đoàn viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo