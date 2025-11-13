TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn sẽ được Công đoàn chăm lo Tết

Chiều 13-11, LĐLĐ TP HCM đã công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trên địa bàn với chủ đề "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng".

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho đoàn viên khó khăn dịp Tết 2025

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết, vui Tết", các hoạt động chăm lo Tết 2026 chủ yếu được thực hiện ở các Công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở, tập trung vào đoàn viên, NLĐ đang trực tiếp sản xuất. Trong đó, ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng; NLĐ thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; NLĐ ở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc trong dịp Tết; NLĐ làm việc tại các công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố dịp Tết; cán bộ Công đoàn, đoàn viên di chuyển xa do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp.

Dự kiến, tại TP sẽ có khoảng 350.000 người được chăm lo. Mức chi chăm lo cấp thành phố tối đa 1 triệu đồng/người đối với đoàn viên, cán bộ Công đoàn và không quá 500.000 đồng/người đối với NLĐ tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng có đóng kinh phí Công đoàn. Riêng đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mức chăm lo tối đa là 2 triệu đồng/người.

Người lao động xa quê tham gia chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ TP HCM tổ chức dịp Tết 2025

Tại Công đoàn cở sở, mức chi sẽ căn cứ khả năng, điều kiện tài chính, quy chế chi tiêu của đơn vị, tình hình thực tế; vận động thêm doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các nguồn xã hội hóa khác hỗ trợ để quyết định đối tượng, số lượng, mức chăm lo phù hợp.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP HCM cũng thông tin các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ của các cấp Công đoàn, gồm: tổ chức "Tết Sum vầy" gắn với chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi; tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá "0 đồng"; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, thay dầu nhớt xe máy miễn phí… cho đoàn viên, NLĐ; Thực hiện chương trình "Tết Sum vầy" tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc xã, phường có đông đoàn viên, NLĐ với các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà, trao vé xe, vé tàu, vé máy bay…

Gia đình đoàn viên khó khăn tham gia chương trình du xuân do LĐLĐ quận Bình Tân (cũ) tổ chức dịp Tết 2025

Theo kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM được phân bổ 300 vé máy bay (một chiều) cho NLĐ và 1 người thân đi cùng (chồng/vợ, bố, mẹ, con) kèm theo 300 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt), đi từ TP HCM đến TP Hà Hội, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và TP Huế; 1.200 vé tàu (2 chiều) cho NLĐ và không quá 3 người thân đi cùng kèm theo quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt), đi từ Ga Sài Gòn, Ga Dĩ An hoặc Ga Biên Hòa đến các tỉnh từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Riêng Chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên" do LĐLĐ TP tổ chức dự kiến sẽ tặng 2.000 vé tàu, 500 vé máy bay và 3.500 vé xe cho NLĐ khó khăn, nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết.

Tại các Công đoàn cơ sở sẽ tổ chức Chương trình "Bữa cơm tất niên Công đoàn" và các hoạt động vui Xuân, đón Tết; thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, NLĐ; Tổ chức chuyến tàu, xe, chuyến bay đưa, đón NLĐ về quê đón Tết; thăm, động viên NLĐ không có điều kiện về quê đón Tết…

LĐLĐ TP HCM yêu cầu các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động sớm có kế hoạch chăm lo Tết năm 2026, công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết ít nhất 20 ngày; giám sát việc thực hiện trả lương, thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, NLĐ tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết.

Đồng thời, phối hợp, đề xuất người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động mừng tuổi, lì xì chúc mừng năm mới, đón NLĐ quay lại làm việc sau nghỉ Tết để tiếp tục lao động sản xuất tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Tuyên truyền, vận động NLĐ đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh...