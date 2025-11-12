Công đoàn TP HCM cần mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu đoàn viên - lao động

Ngày 12-11, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, Trưởng - Phó các Ban chuyên đề và cán bộ công vận Công đoàn hưu trí các thời kỳ… cho dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ông Bùi Thanh Nhân- Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Chủ trì hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã chia sẻ đến các đại biểu về tình hình hoạt động Công đoàn thời gian qua, đặc biệt là việc sắp xếp lại tổ chức Công đoàn trong giai đoạn thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay; thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn TP lần thứ I, dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27-12-2025, tại Trung tâm Hội nghị 272 (đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa). Đồng thời, bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội, nhất là các nội dung, định hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn TP thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới mà dự thảo văn kiện đã nêu. Đồng thời, nhận định hoạt động Công đoàn TP HCM từ khi chuyển sang thực hiện theo mô hình phường, xã đến nay còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong dự thảo văn kiện cần bổ sung thêm bối cảnh hoạt động thời gian qua, từ đó có cơ sở đánh giá kết quả đạt được và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Các đại biểu tại hội nghị góp ý

Ông Trần Đoàn Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, Bí thư Đảng ủy phường An Hội Tây, cho rằng không có thông tin về bối cảnh và đánh giá tình hình thì không thể đề ra phương hướng hoạt động cho thời gian tới. Bên cạnh đó, khi đánh giá tình hình, cần quan tâm đến phương thức sản xuất và sự vận hành của doanh nghiệp; sự đa dạng của lực lượng lao động (chính thức, phi chính thức, chưa xác định quan hệ lao động) và sự điều chỉnh bộ máy tổ chức Công đoàn thời gian qua...

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, góp ý hiện nay Công đoàn phường, xã, đặc khu đã được thành lập nhưng chưa thể phát huy được vai trò để đáp ứng yêu cầu đoàn viên, người lao động (NLĐ). Do đó, nhiệm kỳ tới, LĐLĐ TP cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu xây dựng mô hình Công đoàn phường, xã, đặc khu theo hướng có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên, NLĐ; có thể đại diện LĐLĐ TP chỉ đạo Công đoàn cơ sở tại địa bàn trực thuộc trong các hoạt động.

"LĐLĐ TP cần thành lập bộ phận nghiên cứu để tìm ra mô hình phù hợp nhất, trở thành mô hình mới để từ đó đề xuất, tham mưu Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện. LĐLĐ TP cần mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của Công đoàn cơ sở, đoàn viên, NLĐ, không nên chỉ chờ có chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam mới làm" - bà Khánh nhấn mạnh.

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị LĐLĐ TP thời gian tới cần đặc biệt quan tâm đến công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, NLĐ. Trong đó, chú trọng công tác tạo nguồn, đào tạo cán bộ Công đoàn am hiểu pháp luật hoặc tuyển dụng thêm những người có trình độ, kinh nghiệm từ bên ngoài; đẩy mạnh hoạt động tư vẫn pháp luật cho NLĐ và nâng cao năng lực tự bảo vệ cho NLĐ thông qua đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật; tiếp tục phát huy hiệu quả của các hoạt động chăm lo…

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân nhìn nhận ý kiến góp ý của các đại biểu rất thiết thực, tâm huyết và trách nhiệm. LĐLĐ TP sẽ nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận đầy đủ để hoàn thiện văn kiện đại hội, cũng như để xây dựng, thực hiện các hoạt động Công đoàn thời gian tới.

Đại diện LĐLĐ TP cũng mong mỏi các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội, đồng thời hiến kế các giải pháp thiết thực cho hoạt dộng Công đoàn thời gian tới.