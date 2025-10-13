HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lương cán bộ xã rất thấp, cần giải pháp giữ chân

D.Thu

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế lương cán bộ cấp xã thấp, đi làm xa, điều kiện khó khăn và đề nghị cải thiện chế độ để giữ chân cán bộ cơ sở.

Sáng 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9.

Lương cán bộ xã thấp dưới 10 triệu đồng cần cải thiện chế độ - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp ngày 13-10. Ảnh: Quốc hội

Về công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân ghi nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như một số thủ tục chưa liên thông được với Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn, cán bộ, công chức mất nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ…

Báo cáo dự thảo tổng hợp ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết vẫn còn một số khó khăn sau sáp nhập tổ chức bộ máy, cần sớm khắc phục.

Lương cán bộ xã thấp dưới 10 triệu đồng cần cải thiện chế độ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

Đoàn Chủ tịch kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, ban hành hướng dẫn, biện pháp thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Cùng đó, cần đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số, đồng bộ dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai… để liên thông thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực.

Liên quan đến việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu 2 vấn đề mà cán bộ cấp cơ sở rất quan tâm là sớm có vị trí việc làm gắn với biên chế và cải cách chính sách tiền lương.

Bà phân tích hiện lương của đa số cán bộ, công chức cấp xã chỉ khoảng 10 triệu đồng trở xuống, trong khi họ phải đi làm ở địa bàn rộng, xa, với điều kiện đi lại khó khăn. Vì vậy, việc nâng lương và cải thiện chế độ là cần thiết để giữ chân cán bộ và tạo động lực gắn bó lâu dài với công việc ở cơ sở.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác phí và hỗ trợ nhà công vụ cũng cần được điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện địa bàn mới. Theo bà, nếu không có những chính sách hỗ trợ này, việc cán bộ yên tâm công tác sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Lương cán bộ xã thấp dưới 10 triệu đồng cần cải thiện chế độ - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần sớm ưu tiên ban hành các văn bản hướng dẫn về phân cấp, phân quyền, quản lý đầu tư và phân cấp về tài chính. Theo bà, hiện nay có rất nhiều xã phải tạm ứng tiền lương cho cán bộ, công chức.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri kỳ họp thứ 10 bổ sung đánh giá việc huy động sức người, sức của khắc phục thiên tai. Đồng thời, Chính phủ cần đánh giá toàn diện, chỉ rõ nguyên nhân ngập lụt không chỉ ở thành phố mà còn tại nông thôn, đồng bằng, miền núi, với diễn biến phức tạp.

