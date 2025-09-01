TP HCM: Bắt nam thanh niên đập vỡ kính taxi công nghệ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Bắt nam thanh niên đập vỡ kính taxi công nghệ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nam thanh niên ở TP HCM dùng mũ bảo hiểm đập vào kính ô tô bên phía tài xế, làm bể kính.

Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an phường An Phú đã bắt  nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở phường An Phú (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ). 

Người này là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh nam thanh niên liên tục đập vào kính cửa xe taxi

- Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 29-8, ông B. lái taxi công nghệ mang biển 50H-631... trên đường Nguyễn Văn Luông, hướng từ TP HCM đi tỉnh Đồng Nai. 

Khi xe đến khu phố Bình Phước B, phường An Phú, Nguyễn Văn Hoàng Khanh chạy xe máy theo và yêu cầu ông B. dừng ô tô. 

Khoi taxi đến trạm thu phí tại đoạn đường trên, Khanh đi bộ lại xe ông B. rồi chửi bới, còn ông B. hỏi người này tại sao chặn taxi. 

Sau đó, Khanh dùng mũ bảo hiểm đập vào kính ô tô bên phía tài xế, làm bể kính. Sau đó, Khanh tiếp tục dùng tay tháo biển số phía trước rồi ném vào kính, dùng chân đạp vào gương chiếu hậu. 

Khi được người dân can ngăn, Khanh mới dừng lại và lái xe máy bỏ đi. Ông B. sau đó đến Công an phường An Phú trình báo vụ việc. 

Nhận tin báo, công an phường đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera. Vào cuộc điều tra, truy xét, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Văn Hoàng Khanh.

Tin liên quan

Ăn nhậu quỵt tiền, 6 thanh niên ở Gia Lai còn đập phá quán

Ăn nhậu quỵt tiền, 6 thanh niên ở Gia Lai còn đập phá quán

(NLĐO) - Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã xác minh, làm rõ nhóm 6 đối tượng ăn nhậu quỵt tiền rồi đập phá quán, thu giữ súng hơi và dao.

Xác minh clip người đàn ông chạy SH chặn xe, đập phá ô tô Mercedes

(NLĐO) - Khi đang xảy ra vụ việc, cảnh sát đã đến khống chế người đàn ông, đưa về trụ sở.

CLIP: 2 xe ben đậu giữa đường, tài xế dùng dao rựa đập phá xe đối thủ

(NLĐO) – Đoạn clip cho thấy tài xế xe ben BKS: 49C.164.37 chặn 1 xe ben khác rồi dùng rựa dọa giết, đập phá xe đối thủ, trong khi tài xế kia thách thức.

nam thanh niên tỉnh Bình Dương mạng xã hội phòng cảnh sát hình sự mũ bảo hiểm phòng cảnh sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo