Thời sự Chính trị

TP HCM biệt phái công chức xuống xã, phường để quản lý trật tự xây dựng

PHAN ANH

(NLĐO)- TP HCM sẽ tăng cường công chức từ Sở Xây dựng theo hình thức biệt phái để làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị ở xã, phường và đặc khu

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Về phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP HCM giao Văn phòng UBND thành phố thực hiện quy trình lấy ý kiến thành viên UBND thành phố, trình UBND thành phố xem xét ban hành trong tháng 11-2025.

TP HCM biệt phái công chức tăng cường quản lý trật tự xây dựng tại xã phường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng, TP HCM Ảnh: BÍCH NGỌC

Về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất phương án tăng cường lực lượng công chức từ Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng theo hình thức biệt phái để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn các xã, phường, đặc khu trên địa bàn theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại Kết luận 181/2025-KL/TU.

Giám đốc Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xác định đúng, đầy đủ nhu cầu thực tiễn của địa phương nhằm đảm bảo nguồn lực và nhân sự để UBND cấp xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn; thực hiện quy trình biệt phái công chức theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thực hiện chế độ đối với công chức biệt phái

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp nhận công chức biệt phái theo quy định; đồng thời bố trí địa điểm, nơi làm việc, cơ sở vật chất để công chức biệt phái thực hiện nhiệm vụ; quyết định giao nhiệm vụ cụ thể đối với công chức biệt phái thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng (nhiệm vụ chính) và các nhiệm vụ khác liên quan lĩnh vực đô thị (nhiệm vụ phối hợp) trên địa bàn.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện chế độ, chính sách, đánh giá, thi đua, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm điểm, kỷ luật… và các nội dung khác có liên quan đến công chức theo thẩm quyền của Sở Xây dựng và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu không có nhu cầu tiếp nhận công chức biệt phái từ Sở Xây dựng thì Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chủ động bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về tình hình quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn.

Sở Xây dựng tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã trong công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Tin liên quan

Công chức cấp TP HCM sẽ được biệt phái về phường, xã trong 5 năm

Công chức cấp TP HCM sẽ được biệt phái về phường, xã trong 5 năm

(NLĐO) - Công chức cấp TP HCM được biệt phái về phường, xã sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi về tiền lương, trợ cấp… theo quy định của Nghị định 178, Nghị định 67

TP HCM: Nhiều khó khăn khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng

(NLĐO) - Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước là quy định có hiệu quả để ngăn chặn ngay từ đầu việc cố tình tiếp tục thi công nhưng không có cơ sở pháp lý

Đề nghị khẩn trương kiểm tra về trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng, TP HCM

(NLĐ)- Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu phường Phước Thắng xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời đề nghị khẩn trương tổ chức kiểm tra chuyên ngành.

