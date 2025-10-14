TP HCM: Nhiều khó khăn khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Nhiều khó khăn khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng

QUỐC ANH

(NLĐO) - Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước là quy định có hiệu quả để ngăn chặn ngay từ đầu việc cố tình tiếp tục thi công nhưng không có cơ sở pháp lý

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng về thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, UBND TP HCM nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập và nguyên nhân.

TP HCM: Nhiều khó khăn khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng (ẢNH: BÍCH NGỌC).

Trong đó, liên quan đến lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND TP HCM cho biết, Nghị định số 150/2025 quy định các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc); Phòng Văn hóa - Xã hội.

Như vậy, khung số lượng biên chế công chức của 1 phòng thuộc UBND phường, xã sau sắp xếp thấp. 

Hiện nay, nhân sự Sở Xây dựng đang phối hợp UBND cấp xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng thuộc biên chế của Sở Xây dựng. Do đó, không thể chuyển, bố trí thành biên chế cấp xã khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan đến quy định pháp luật, theo UBND TP HCM, áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước là quy định có hiệu quả để ngăn chặn ngay từ đầu việc chủ đầu tư cố tình tiếp tục thi công công trình, phần công trình vi phạm trật tự xây dựng để đưa vào sử dụng hoặc chuyển nhượng.

Nhưng hiện nay, giải pháp về ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng và xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý đấu nối, cung cấp dịch vụ điện nước cho công trình vi phạm trật tự xây dựng không có cơ sở pháp lý cho UBND các cấp để thực hiện.

Nghị định số 166/2013 về cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính chưa quy định trách nhiệm và chế tài để xử lý tổ chức tín dụng trong việc không cung cấp thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế hiện theo đề nghị của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế; chưa quy định về thời hạn phải thực hiện cung cấp thông tin.

Ngoài ra, trong lĩnh vức xử phạt hành chính, đối tượng vi phạm không hợp tác, không cung cấp thông tin về số tài khoản ngân hàng, tổ chức tín dụng mà đối tượng vi phạm mở tài khoản; đối tượng vi phạm không có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản nhưng là tài khoản rỗng.

Thậm chí, đối tượng vi phạm gây khó khăn, cố tình khóa cửa không để các đơn vị có chức năng vào công trình để khảo sát thực tế hiện trạng trước khi xây dựng kế hoạch thực hiện cưỡng chế, một số trường hợp cá nhân vi phạm không có mặt tại nơi cư trú, chết, mất tích hoặc tổ chức giải thể, phá sản.

Những khó khăn, bất cập nêu trên, Sở Xây dựng TP HCM đã tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp đề xuất và hướng dẫn giải pháp thực hiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Sở Xây dựng đã tiếp nhận trong kỳ là 5.809 giấy phép (xây dựng, thi công) thuộc địa bàn TP HCM trước hợp nhất và đã phối hợp UBND các cấp, Ban Quản lý các Khu đô thị mới, Khu chế xuất - Khu công nghiệp thực hiện công tác kiểm tra với 10.363 lượt, giảm 32.118 lượt so với cùng kỳ năm 2024 là 42.481 lượt.

Qua kiểm tra, phát hiện 119 trường hợp vi phạm (giảm 158 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024 là 277 trường hợp (giảm 57%).


Tin liên quan

Diễn biến mới vụ 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Phước Thắng, TP HCM

Diễn biến mới vụ 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Phước Thắng, TP HCM

(NLĐO)- Công trình vi phạm cuối cùng trong tổng số 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng, TP HCM đã được xử lý

Vụ 120 công trình xây dựng trái phép ở phường Phước Thắng, TP HCM: Người dân tự nguyện tháo dỡ

(NLĐO) – Theo ghi nhận, nhiều hộ dân đã cho thợ tháo dỡ mái nhà, đập tường, trả nguyên hiện trạng ban đầu.

TP HCM: Chỉ đạo hàng loạt nội dung về giấy phép xây dựng

(NLĐO) - Bên cạnh điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021, TP HCM sẽ nghiên cứu miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

xử phạt hành chính cung cấp dịch vụ xử lý vi phạm Sở Xây dựng vi phạm hành chính cung cấp điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo