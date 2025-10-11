Giải cứu kịp thời 3 sinh viên bị "bắt cóc online" ở Lâm Đồng

Ngày 11-10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã giải cứu kịp thời 3 sinh viên bị "bắt cóc online" trên địa bàn.



Lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản mà các kẻ lừa đảo làm giả để đe doạ các sinh viên

Theo điều tra ban đầu, ngày 10-10, ông L.X.T. (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hương - Lâm Đồng) đến Công an tỉnh Lâm Đồng trình báo về việc con trai ông là L.X.G.B (18 tuổi, sinh viên) bị người lại gọi điện đe dọa, khống chế.

Người này ép B. vào thuê nhà nghỉ ở phường Lang Biang - Lâm Đồng và phải thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Chỉ trong vòng 30 phút sau khi tiếp nhận tin, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được vị trí của B. để giải cứu và kịp thời ngăn chặn việc nam sinh viên chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Việc bị "bắt cóc online", B. trình bày, vào sáng 10-10 có sang phòng trọ của 2 người bạn tên K. và P. thì thấy 2 bạn này đang trò chuyện qua ứng dụng Zoom với một người đàn ông xưng là cán bộ Công an Hà Nội.

Thấy B. vào phòng, người đàn ông này yêu cầu B. cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Zoom để trao đổi trực tiếp. Kẻ lừa đảo nói đang điều tra một đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và nghi ngờ B. liên quan vì đã cung cấp thông tin cho nhóm tội phạm.

Hắn dọa nếu B. không hợp tác sẽ bị bắt rồi yêu cầu làm theo hướng dẫn để chứng minh trong sạch. Kẻ này buộc B. thuê phòng nghỉ khách sạn để ở một mình, tuyệt đối không được kể với ai, không tiết lộ việc đang bị điều tra, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do lo sợ, B. làm theo lời và tiếp tục nhận yêu cầu phải chuyển khoản 150 triệu đồng cho hắn để "chứng minh trong sạch".

Do không có tiền, B. gọi điện cho gia đình xin tiền chuyển khoản thì ông L.X.T nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã trình báo công an để xác minh, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo. Từ thông tin B. cung cấp, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kịp thời giải cứu, ngăn chặn được việc chuyển tiền của 2 người bạn của B. là K. và P cho kẻ lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, thủ đoạn "bắt cóc online" đang có xu hướng lan rộng, nhắm vào đối tượng học sinh, sinh viên nên các bạn trẻ và gia đình cần đề cao cảnh giác, không để mình trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.