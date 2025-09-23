TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

Ngày 23-9, bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Long, TP HCM, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong vào tối 20-9, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn gia đình nạn nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự, ổn định ban đầu.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Long cũng tiếp tục phối hợp công an và các đoàn thể địa phương nắm tình hình hỗ trợ; đồng thời vận động các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ gia đình.



Bà Trần Thị Diệu Thúy gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình

Trước đó, chiều 22- 9, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phước Thành, khiến 3 người tử vong.

Tại nơi đến thăm, bà Trần Thị Diệu Thúy đã chia sẻ sâu sắc trước mất mát to lớn, động viên gia đình có người gặp nạn sớm vượt qua nỗi đau.

Lãnh đạo Công an TP HCM và xã An Long thăm hỏi gia đình

Liên quan đến vụ tai nạn, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Đồng thời tiếp tục tăng cường những biện pháp kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn nhằm phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin khoảng 21 giờ ngày 20-9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TP HCM), điều khiển xe máy chở theo 2 con trai 6 tuổi và 2 tuổi lưu thông trên đường ĐH 507.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM tới thắp hương, động viên gia đình ngay sau vụ tai nạn

Khi đến điểm giao với đường Lâm Phú, ấp 1, xã Phước Thành thì xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127... do anh N.Đ.T.N. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành) cầm lái, lưu thông từ trong đường Lâm Phú ra đường ĐH 507.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị V. và cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ. Bé trai 2 tuổi được tài xế ô tô đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế có nồng độ cồn 50mg/100ml máu.

Tối 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, xác định có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



