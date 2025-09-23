TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

Thanh Thảo

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM đã đến nhà động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong.

Ngày 23-9, bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Long, TP HCM, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong vào tối 20-9, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn gia đình nạn nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự, ổn định ban đầu.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Long cũng tiếp tục phối hợp công an và các đoàn thể địa phương nắm tình hình hỗ trợ; đồng thời vận động các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ gia đình.

TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong- Ảnh 1.

TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Diệu Thúy gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình

Trước đó, chiều 22- 9, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phước Thành, khiến 3 người tử vong.

Tại nơi đến thăm, bà Trần Thị Diệu Thúy đã chia sẻ sâu sắc trước mất mát to lớn, động viên gia đình có người gặp nạn sớm vượt qua nỗi đau.

TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong- Ảnh 3.

TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong- Ảnh 4.

Lãnh đạo Công an TP HCM và xã An Long thăm hỏi gia đình 

Liên quan đến vụ tai nạn, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Đồng thời tiếp tục tăng cường những biện pháp kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn nhằm phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin khoảng 21 giờ ngày 20-9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TP HCM), điều khiển xe máy chở theo 2 con trai 6 tuổi và 2 tuổi lưu thông trên đường ĐH 507.

TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong- Ảnh 5.

TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong- Ảnh 6.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM tới thắp hương, động viên gia đình ngay sau vụ tai nạn

Khi đến điểm giao với đường Lâm Phú, ấp 1, xã Phước Thành thì xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127... do anh N.Đ.T.N. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành) cầm lái, lưu thông từ trong đường Lâm Phú ra đường ĐH 507.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị V. và cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ. Bé trai 2 tuổi được tài xế ô tô đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế có nồng độ cồn 50mg/100ml máu.

Tối 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, xác định có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".


Tin liên quan

Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao

Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao

(NLĐO) - Tài xế đã điều khiển xe không nhường đường, test nhanh sau tai nạn người này vi phạm nồng độ cồn

Vụ nước lũ cuốn trôi 3 mẹ con đi xe máy: Tìm thấy thi thể người mẹ

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ nước lũ cuốn trôi xe máy chở 3 mẹ con.

gia đình nạn nhân tai nạn giao thông 3 người tử vong nồng độ cồn người tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo