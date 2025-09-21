3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về

Ngày 21-9, Công an TP HCM điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 20-9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TP HCM), điều khiển xe máy chở theo 2 con trai 6 tuổi và 2 tuổi lưu thông trên đường ĐH 507. Khi đến điểm giao với đường Lâm Phú, ấp 1, xã Phước Thành thì xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127... do anh N.Đ.T.N. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành) cầm lái, lưu thông từ trong đường Lâm Phú ra đường ĐH 507.

Chiếc xe bị biến dạng nặng

Cú va chạm rất mạnh làm chiếc xe máy và 3 mẹ con chị V. bị hất vào khu cao su ven đường. Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện các nạn nhân đã nằm bất động.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị V. và cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ. Bé trai 2 tuổi được tài xế ô tô đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Công an TP HCM đã đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Phước Thành xác minh, điều tra vụ tai nạn.

Được biết, chị V. chở 2 con đi thăm bà ngoại, khi 3 mẹ con đang trên đường quay về thì không may gặp tai nạn thương tâm.