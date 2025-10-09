HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

CNVC-LĐ TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão

T.Yên

(NLĐO) - Liên đoàn Lao động TP HCM kêu gọi chủ doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động chia sẻ, hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ TP HCM về ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Liên đoàn Lao động TP HCM đã có công văn số 3526/LĐLĐ về việc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão.

Công nhân, viên chức, lao động Thành phố chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão - Ảnh 1.

Tập thể ban giám đốc, Công đoàn, người lao động Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa bão

Liên đoàn Lao động TP HCM đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn phường, xã, đặc khu và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc tuyên truyền, chia s những hình ảnh, bài viết, clip phóng sự về những thiệt hại nặng nề của đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do cơn bão số 10 gây ra

Đồng thời, vận động chủ doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động dành những sự chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra; khuyến khích cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động (công tác ở cấp thành phố), mỗi người đóng góp ít nhất 1 ngày lương.

Công nhân, viên chức, lao động Thành phố chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão - Ảnh 2.

Người lao động chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Các Bộ phận chuyên đề và các Tổ công tác LĐLĐ thành phố phối hợp cùng Bộ phận Tuyên giáo - Nữ Công hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ Công đoàn các Bộ phận chuyên môn, các Tổ công tác thuộc Liên đoàn Lao động thành phố; Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn phường, xã, đặc khu và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tham gia hưởng ứng đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về: Ủy ban MTTQ TP HCM
Công nhân, viên chức, lao động Thành phố chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão - Ảnh 3.

 Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn phường, xã, đặc khu và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc tổng hợp báo cáo về Liên đoàn Lao động thành phố sau khi kết thúc cuộc vận động

Báo cáo tình hình đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng

Ngày 9-10, Liên đoàn Lao động TP HCM có công văn số 3550/LĐLĐ về việc báo cáo tình hình đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng cơn bão số 10 để kịp thời thăm hỏi, động viên chia sẻ. Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các tổ công tác quản lý địa bàn phối hợp với Công đoàn phường, xã, đặc khu và các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ (nếu có). Nắm bắt tình hình doanh nghiệp, đoàn viên - lao động phải nghỉ việc, chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ tới đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp do bão số 10 gây ra…

người lao động công đoàn cơ sở khắc phục hậu quả mưa bão bão số 10
