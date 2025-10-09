CNVC-LĐ TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ TP HCM về ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Liên đoàn Lao động TP HCM đã có công văn số 3526/LĐLĐ về việc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão.

Tập thể ban giám đốc, Công đoàn, người lao động Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa bão

Liên đoàn Lao động TP HCM đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn phường, xã, đặc khu và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc tuyên truyền, chia sẻ những hình ảnh, bài viết, clip phóng sự về những thiệt hại nặng nề của đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do cơn bão số 10 gây ra.

Đồng thời, vận động chủ doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động dành những sự chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra; khuyến khích cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động (công tác ở cấp thành phố), mỗi người đóng góp ít nhất 1 ngày lương.

Người lao động chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Các Bộ phận chuyên đề và các Tổ công tác LĐLĐ thành phố phối hợp cùng Bộ phận Tuyên giáo - Nữ Công hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ Công đoàn các Bộ phận chuyên môn, các Tổ công tác thuộc Liên đoàn Lao động thành phố; Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn phường, xã, đặc khu và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tham gia hưởng ứng đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về: Ủy ban MTTQ TP HCM

Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn phường, xã, đặc khu và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc tổng hợp báo cáo về Liên đoàn Lao động thành phố sau khi kết thúc cuộc vận động