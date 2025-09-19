TP HCM “chốt” đầu tư nút giao 4 tầng Gò Công hơn 12.440 tỉ đồng

Chủ tịch UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 390/NQ-HĐND ngày 28-8-2025 của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3.

Nút giao 4 tầng Gò Công nối Xa lộ Hà Nội - Vành đai 3 có tổng mức đầu tư hơn 12.440 tỉ đồng

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, phải khẩn trương phối hợp với UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước để hoàn tất điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu. Đây là cơ sở để trình, phê duyệt dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ban Quản lý dự án cũng được yêu cầu tổ chức thi tuyển kiến trúc công trình, lập kế hoạch chi tiết và triển khai các bước tiếp theo theo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND TP để được chỉ đạo, đồng thời đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách bảo đảm tiến độ.

Sở Xây dựng được giao tổ chức triển khai Nghị quyết 390/NQ-HĐND, giám sát việc thực hiện, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn UBND các phường hoàn tất điều chỉnh quy hoạch phân khu, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Sở cũng phải theo dõi, đôn đốc việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư để kịp trình HĐND TP cân đối, bố trí vốn bổ sung trong năm 2026.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan phải sớm hướng dẫn chủ đầu tư và UBND các phường triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đo đạc, kiểm đếm. UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước cũng được giao nhiệm vụ cập nhật, điều chỉnh các đồ án quy hoạch liên quan để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ chung.

Theo Nghị quyết 390/NQ-HĐND, dự án nhằm kết nối Vành đai 3 với Vành đai 2, tăng hiệu quả khai thác hạ tầng, giải tỏa điểm nghẽn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng ở khu vực phía Đông TP HCM, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội, điểm cuối tại nút giao Gò Công (giao giữa Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển), tổng chiều dài tuyến khoảng 5,9 km. Công trình gồm xây dựng mới tuyến đường và nút giao Gò Công quy mô ngã tư khác mức 4 tầng, có cầu vượt và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tổng mức đầu tư hơn 12.440 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến 2029 tại các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước.