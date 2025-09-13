TP HCM: Có nhà vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội

UBND TP HCM ban hành Quyết định số 17/2025 quy định về các trường hợp có nhà ở nhưng vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn TP HCM.

Đối tượng áp dụng là người được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc.

Người dân có nhà được xem xét hưởng chính sách nhà ở xã hội nếu xa nơi làm việc.

Theo đó, có 3 trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc được xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thứ nhất, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc phường cách địa điểm làm việc từ 14,5 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km); đồng thời phải bảo đảm khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Thứ hai, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc xã cách địa điểm làm việc từ 20km trở lên (chênh lệch không quá 0,5km); đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Thứ ba, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đặc khu Côn Đảo; ngoại trừ trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc đặc khu Côn Đảo nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc được xác định theo lộ trình đường bộ hoặc đường thủy ngắn nhất.

UBND TP HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND phường, xã và đặc khu liên quan để hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ, bảo đảm đối tượng và điều kiện đúng quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-5-2030.