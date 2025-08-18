Thành ủy TPHCM vừa ban hành quyết định phân bổ đại biểu các Đảng bộ phường, xã, đặc khu và Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM phân bổ đại biểu các Đảng bộ phường, xã, đặc khu và Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Số lượng được triệu tập là 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định.

Phân bổ bình quân lần đầu: phân bổ số lượng đại biểu ngang nhau cho các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, mỗi Đảng bộ 1 đại biểu.

Phân bổ theo số lượng đảng viên: các Đảng bộ có từ 1.700 đảng viên trở lên, cứ có thêm 1.700 đảng viên thì được phân bổ thêm 1 đại biểu. Với số lượng đảng viên còn lại, nếu có từ 850 đảng viên trở lên thì được thêm 1 đại biểu. Các đảng bộ có từ 850 đến dưới 1.700 đảng viên được phân bổ 1 đại biểu.

Phân bổ thêm theo đặc điểm tình hình của các Đảng bộ: Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP HCM 13 đại biểu; Đảng bộ UBND TP HCM 13 đại biểu; Đảng bộ Công an TP HCM 8 đại biểu; Đảng bộ Quân sự TP HCM 8 đại biểu; Đảng bộ Đại học quốc gia TP HCM 12 đại biểu; Đảng bộ phường Chợ Lớn 1 đại biểu.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM phải có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng của Đảng; luôn đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết; chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; nói đi đôi với làm; không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đồng thời, có uy tín cao, có trình độ, kiến thức, năng lực, tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học; có khả năng phát hiện, đề xuất những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và tích cực tham gia đóng góp vào các quyết định của Đại hội. Có điều kiện và khả năng để quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bảo đảm sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Đại hội.