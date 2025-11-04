TP HCM có thêm tuyến xe buýt 2 tầng mới, miễn phí 3 ngày cho người dân

Ngày 4-11, Công ty CP Vận tải Du lịch và Truyền thông Việt Bigbus chính thức khai trương tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc Sài Gòn – Tân Định.

Lấy cảm hứng từ mô hình Hop-on Hop-off phổ biến trên thế giới, tuyến xe buýt này được thiết kế nhằm mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm tham quan độc đáo giữa thành phố.

Điểm nhấn của tour là cách kể chuyện sinh động qua không gian mở, âm thanh và hình ảnh trực quan, giúp hành khách cảm nhận sâu hơn về lịch sử – văn hóa TP HCM. Mỗi xe được trang bị ghế ngồi rộng rãi, tai nghe thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, màn hình điện tử, wifi miễn phí, cùng nước suối và kẹo ngọt phục vụ suốt hành trình.

Đội ngũ tài xế và hướng dẫn viên song ngữ, am hiểu văn hóa – lịch sử thành phố, góp phần mang lại trải nghiệm vừa thú vị vừa đậm đà bản sắc địa phương.

Tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc Sài Gòn - Tân Định chính thức khai trương sáng 4-11

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó phòng Quản lý vận tải - Sở Xây dựng TP HCM, cho biết đây là tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc thứ 5 tại thành phố. "Việc đưa vào hoạt động tuyến Sài Gòn - Tân Định sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch đô thị" - ông nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thu Hòa, Giám đốc Công ty Việt Bigbus, doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng ngành du lịch TP HCM xây dựng hình ảnh đô thị du lịch thông minh giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời lan tỏa tình yêu với thành phố và tôn vinh di sản văn hóa Việt.

Theo Việt Bigbus, nhân dịp khai trương và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, doanh nghiệp triển khai chương trình đặc biệt: "0 đồng - trải nghiệm miễn phí" trong 3 ngày, từ 11 đến 13-11.

Tuyến xe buýt Sài Gòn - Tân Định khởi hành tại 133 Nguyễn Huệ, có thời gian hoạt động từ 8 giờ 30 đến 22 giờ 30 (chuyến cuối). Sau thời gian ưu đãi, giá vé khởi điểm là 145.000 đồng/lượt.

Các tuyến điểm xe buýt đi qua



