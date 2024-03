Trong văn bản góp ý gửi đến cuộc họp của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật mới được ban hành (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản) do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì sáng 11-3 tại Hà Nội, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho biết thị trường bất động sản bắt đầu rơi vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ đầu quý III/2022 đến hết năm 2023.

Nhờ có hoạt động tích cực của Tổ công tác của Chính phủ, đến nay cả nước đã tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn cho khoảng 100 dự án bất động sản. Riêng TP HCM, có khoảng 30% số dự án được tháo gỡ khó khăn trong tổng số 148 dự án bị vướng mắc pháp lý.

Thị trường bất động sản TP HCM đang trông chờ việc tháo gỡ vướng mắc của các dự án bất đông sản

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt tháo gỡ ngay những vướng mắc của các văn bản dưới Luật thuộc thẩm quyền, như quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã giúp cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ "hạ cánh mềm", không bị đổ vỡ; hoặc tạo điều kiện để cấp sổ hồng cho khoảng 100.000 căn hộ du lịch; tháo gỡ được vướng mắc trong công tác định giá đất, thẩm định giá đất… giúp cho hàng trăm ngàn người mua nhà sớm được cấp sổ hồng hay quy định cho phép cơ cấu lại nợ, gia hạn thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ...