TP HCM: Công an đồng loạt kiểm tra quán cà phê chòi dọc đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Ngày 16-11, Công an phường An Phú, TP HCM đang lập hồ sơ, xử lý một số điểm quán cà phê chòi, có dấu hiệu kích dục trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15-11, Công an phường An Phú, TP HCM đã triển khai nhiều tổ công tác xử lý tệ nạn mại dâm trên địa bàn phường.

Công an kiểm tra một quán cà phê chòi

Tổ công tác đã kiểm tra quán cà phê không tên trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc khu phố 4, phường An Phú, lúc kiểm tra quán vắng khách, có 4 nhân viên phục vụ và trẻ em.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu làm việc với chủ quán, 1 trong 4 người phụ nữ cho biết chủ vắng mặt, quán cà phê không có giấy phép kinh doanh.

Vì không làm việc được với chủ quán, lực lượng chức năng mời 4 đương sự liên quan về trụ sở Công an phường làm việc.

Làm việc với nhân viên phục vụ trong quán cà phê chòi

Kiểm tra quán cà phê khác cũng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, một nhân viên cho biết cứ một lần massage kích dục cho khách thu phí 150.000 đồng, chủ quán sẽ thu 70.000 đồng, phần còn lại của nhân viên.

Còn hai tổ công tác khác kiểm tra hành chính dãy ki - ốt trên đường Lê Hồng Phong.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều phụ nữ trong ki - ốt đóng cửa, tắt điện, khóa trái bên trong. Lúc này, lực lượng công an chỉ kiểm tra hành chính được 2 ki - ốt.

Nhiều ki - ốt trên đường Lê Hồng Phong hoạt động trá hình

Trong đó, 1 ki-ốt xuất hiện người đàn ông ngoài 40 tuổi có dấu hiệu say xỉn. Làm việc với tổ công tác, người đàn ông cho hay, mình vừa vào quán dừng chân nghỉ ngơi.

Theo Công an phường An Phú, từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 5 đợt ra quân điều tra, xử lý tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Qua đó, đơn vị đã phát hiện lập biên bản xử lý 8 trường hợp quán cà phê hoạt động trá hình để nhân viên kích dục cho khách.