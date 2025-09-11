TP HCM: Công an phường Cầu Ông Lãnh "mạnh tay" với nạn chèo kéo khách du lịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Công an phường Cầu Ông Lãnh "mạnh tay" với nạn chèo kéo khách du lịch

PHAN ANH

(NLĐO) - Ngoài Lực lượng 363 tuần tra khép kín, Công an phường Cầu Ông Lãnh sử dụng hơn 400 camera giám sát để xử lý các trường hợp chèo kéo khách du lịch

Ngày 11-9, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM tổ chức lễ ra mắt Ban vận động thành lập hội doanh nghiệp phường và hội nghị gặp gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2025.

Tại chương trình, Ban vận động thành lập hội doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh đã ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, cho biết trên địa bàn phường có gần 3.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; gần 3.200 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã đang hoạt động có thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ cấu ngành chủ yếu là dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, hoạt động tài chính ngân hàng và các ngành dịch vụ khác.

img

Ban vận động thành lập hội doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh ra mắt tại chương trình

Về hệ thống phân phối, trên địa bàn phường hiện có 1 trung tâm thương mại (Nowzone), 1 điểm mua sắm (chợ Nga) và 30 cửa hàng tiện lợi luôn đảm bảo ổn định trong cung ứng hàng hóa, bình ổn tình hình giá cả thị trường.

Bà Trương Thị Minh Dung cho hay việc ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh với mục tiêu thành lập ngôi nhà chung cùng với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh.

Qua đó nhằm kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, bảo vệ quyền lợi, hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp thành viên, tiếp sức cộng đồng và tạo cầu nối gắn kết giữa chính quyền với các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau.

img

Đại biểu trao đổi tại chương trình

img

Đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh trả lời câu hỏi của đại biểu

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại phường Cầu Ông Lãnh nêu nhiều ý kiến, câu hỏi về các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự…

Trước phản ánh của một doanh nghiệp về tình trạng chèo kéo khách du lịch, đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết phường đã tăng cường lực lượng tuần tra.

Ngoài Lực lượng 363 tuần tra khép kín, Công an phường tổ chức các chốt tại các khu vực phức tạp, đông người, đặc biệt là những ngày cao điểm, ban đêm.

Đồng thời, tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống camera với hơn 400 camera giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm, chèo kéo khách. Công an phường cũng chỉ đạo cảnh sát khu vực rà soát, ghi nhận các địa điểm cần thiết để bổ sung camera.

Công an phường cũng công khai số điện thoại tại các khu vực phức tạp, đông người để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trường hợp phát hiện vi phạm, Công an phường sẽ xử lý nghiêm minh, công khai, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, văn minh.

Tin liên quan

Không hưởng lương, giám đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương nào?

Không hưởng lương, giám đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương nào?

(NLĐO) - Tổng giám đốc, giám đốc có hưởng hoặc không hưởng tiền lương đều phải tham gia BHXH, BHYT

Tạo xung lực phát triển kinh tế tư nhân (*): Nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nghị quyết 68 yêu cầu các khu công nghiệp phải dành ít nhất 30% quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng nội lực, hỗ trợ doanh nghiệp

Với việc Việt Nam đang xuất siêu hơn 100 tỉ USD sang Mỹ, việc hướng tới cân bằng thương mại là quá khó

phường Cầu Ông Lãnh TP HCM công an chèo kéo khách du lịch mạnh tay doanh nghiệp Ban vận động thành lập doanh nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo