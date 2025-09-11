TP HCM: Công an phường Cầu Ông Lãnh "mạnh tay" với nạn chèo kéo khách du lịch

Ngày 11-9, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM tổ chức lễ ra mắt Ban vận động thành lập hội doanh nghiệp phường và hội nghị gặp gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2025.

Tại chương trình, Ban vận động thành lập hội doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh đã ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, cho biết trên địa bàn phường có gần 3.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; gần 3.200 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã đang hoạt động có thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ cấu ngành chủ yếu là dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, hoạt động tài chính ngân hàng và các ngành dịch vụ khác.

Ban vận động thành lập hội doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh ra mắt tại chương trình

Về hệ thống phân phối, trên địa bàn phường hiện có 1 trung tâm thương mại (Nowzone), 1 điểm mua sắm (chợ Nga) và 30 cửa hàng tiện lợi luôn đảm bảo ổn định trong cung ứng hàng hóa, bình ổn tình hình giá cả thị trường.

Bà Trương Thị Minh Dung cho hay việc ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh với mục tiêu thành lập ngôi nhà chung cùng với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh.

Qua đó nhằm kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, bảo vệ quyền lợi, hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp thành viên, tiếp sức cộng đồng và tạo cầu nối gắn kết giữa chính quyền với các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau.

Đại biểu trao đổi tại chương trình

Đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh trả lời câu hỏi của đại biểu

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại phường Cầu Ông Lãnh nêu nhiều ý kiến, câu hỏi về các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự…

Trước phản ánh của một doanh nghiệp về tình trạng chèo kéo khách du lịch, đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết phường đã tăng cường lực lượng tuần tra.

Ngoài Lực lượng 363 tuần tra khép kín, Công an phường tổ chức các chốt tại các khu vực phức tạp, đông người, đặc biệt là những ngày cao điểm, ban đêm.

Đồng thời, tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống camera với hơn 400 camera giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm, chèo kéo khách. Công an phường cũng chỉ đạo cảnh sát khu vực rà soát, ghi nhận các địa điểm cần thiết để bổ sung camera.

Công an phường cũng công khai số điện thoại tại các khu vực phức tạp, đông người để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trường hợp phát hiện vi phạm, Công an phường sẽ xử lý nghiêm minh, công khai, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, văn minh.