Không hưởng lương, giám đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Không hưởng lương, giám đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương nào?

MAI CHI

(NLĐO) - Tổng giám đốc, giám đốc có hưởng hoặc không hưởng tiền lương đều phải tham gia BHXH, BHYT

Luật BHXH 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2024 đều thống nhất bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT là người quản lý doanh nghiệp; kiểm soát viên; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc; thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX theo quy định của Luật HTX, bao gồm cả người có hưởng tiền lương và không hưởng tiền lương.

Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của giám đốc doanh nghiệp là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Giám đốc doanh nghiệp thuộc trường hợp phải tham gia BHXH bắt buộc

Hiện nay, khá nhiều doanh nghiệp và người lao động băn khoăn về việc xác định mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho các đối tượng nêu trên, đặc biệt là những trường hợp không hưởng tiền lương.

Tiền lương đóng BHXH

Đối với trường hợp có hưởng lương, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được Luật BHXH 2024 quy định như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trường hợp không hưởng lương thì tại điểm d, khoản 1 Điều 31 và điểm a, khoản 4 Điều 33 Luật BHXH 2024 quy định các đối tượng nêu trên được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Mức đóng BHXH hằng tháng bằng 3% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (tổng mức đóng là 25%) và do đối tượng tham gia đóng toàn bộ.

Tiền lương đóng BHYT

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2024, đối với các trường hợp nêu trên có hưởng lương, mức đóng BHYT tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

Đối với trường hợp không hưởng tiền lương, mức đóng BHYT tối đa bằng 6% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc và do đối tượng tham gia đóng.

Tiền lương đóng BHTN

Về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì Luật Việc làm 2025 (hiệu lực từ ngày 1-1-2026) chỉ quy định tham gia BHTN đối với người có hưởng tiền lương.

Theo đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2025 về BHTN, tiền lương làm căn cứ đóng BHTN đối với người quản lý doanh nghiệp; kiểm soát viên; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc; thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của HTX, liên hiệp HTX có hưởng tiền lương là tiền lương mà đối tượng này được hưởng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Quyền lợi lao động khi doanh nghiệp không còn khả năng đóng BHXH

Quyền lợi lao động khi doanh nghiệp không còn khả năng đóng BHXH

(NLĐO) - Người lao động vẫn được đảm bảo chế độ hưu trí, tử tuất nếu doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH theo Luật BHXH 2024.

Giải tỏa băn khoăn về mức đóng BHXH

Luật BHXH năm 2024 vừa có hiệu lực nên doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xác định mức đóng, đối tượng đóng BHXH

Chậm đóng BHXH quá hạn bao lâu sẽ bị coi là trốn đóng?

(NLĐO) - Mức phạt tiền 50-75 triệu đồng với cá nhân và 100-150 triệu đồng với tổ chức nếu trốn đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự.

BHXH người lao động giám đốc tiền lương BHYT Bảo hiểm thất nghiệp lương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo