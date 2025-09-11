Không hưởng lương, giám đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương nào?

Luật BHXH 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2024 đều thống nhất bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT là người quản lý doanh nghiệp; kiểm soát viên; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc; thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX theo quy định của Luật HTX, bao gồm cả người có hưởng tiền lương và không hưởng tiền lương.

Giám đốc doanh nghiệp thuộc trường hợp phải tham gia BHXH bắt buộc

Hiện nay, khá nhiều doanh nghiệp và người lao động băn khoăn về việc xác định mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho các đối tượng nêu trên, đặc biệt là những trường hợp không hưởng tiền lương.

Tiền lương đóng BHXH

Đối với trường hợp có hưởng lương, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được Luật BHXH 2024 quy định như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trường hợp không hưởng lương thì tại điểm d, khoản 1 Điều 31 và điểm a, khoản 4 Điều 33 Luật BHXH 2024 quy định các đối tượng nêu trên được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Mức đóng BHXH hằng tháng bằng 3% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (tổng mức đóng là 25%) và do đối tượng tham gia đóng toàn bộ.

Tiền lương đóng BHYT

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2024, đối với các trường hợp nêu trên có hưởng lương, mức đóng BHYT tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

Đối với trường hợp không hưởng tiền lương, mức đóng BHYT tối đa bằng 6% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc và do đối tượng tham gia đóng.

Tiền lương đóng BHTN

Về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì Luật Việc làm 2025 (hiệu lực từ ngày 1-1-2026) chỉ quy định tham gia BHTN đối với người có hưởng tiền lương.

Theo đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2025 về BHTN, tiền lương làm căn cứ đóng BHTN đối với người quản lý doanh nghiệp; kiểm soát viên; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc; thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của HTX, liên hiệp HTX có hưởng tiền lương là tiền lương mà đối tượng này được hưởng theo quy định của pháp luật.