TP HCM công khai, minh bạch nguồn vận động gần 210 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ

Ngày 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp báo thông tin tình hình vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn vận động đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra năm 2025.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo

Nhanh chóng triển khai hỗ trợ các tỉnh

Báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn vận động đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phan Hồng Ân cho biết tính đến 2-11 đã tiếp nhận gần 210 tỉ đồng (trong đó hàng hóa hơn 5 tỉ đồng).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phan Hồng Ân thông tin tình hình vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn vận động đóng góp

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Ban Vận động Cứu trợ TP HCM đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời đến 18 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 147 tỉ đồng.

Cụ thể: tỉnh Nghệ An 20 tỉ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 20 tỉ đồng, tỉnh Thái Nguyên 20 tỉ đồng, tỉnh Cao Bằng 23 tỉ đồng, thành phố Huế 10 tỉ đồng, thành phố Đà Nẵng 10 tỉ đồng, tỉnh Lạng Sơn 7 tỉ đồng, tỉnh Lào Cai 5 tỉ đồng, tỉnh Tuyên Quang 5 tỉ đồng, tỉnh Bắc Ninh 5 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 5 tỉ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 5 tỉ đồng, tỉnh Điện Biên 2,5 tỉ đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM Võ Khắc Thái báo cáo công tác vận động ủng hộ đồng bào bị bão, lũ trong hệ thống công đoàn

Hàng hóa đã vận động và tiếp nhận được gồm 731 thùng túi thuốc gia đình; 70 tấn gạo; 4.619 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm; 535 thùng chăn, mền, ga, khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Ban Vận động Cứu trợ TP HCM kịp thời triển khai phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ.

Cụ thể: tỉnh Thái Nguyên 100 thùng túi thuốc gia đình, 15 tấn gạo và 2.000 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm; tỉnh Nghệ An 80 thùng túi thuốc gia đình, 10 tấn gạo, 1.495 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm và 100 thùng chăn, mền, khăn; thành phố Đà Nẵng 493 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm, 200 thùng chăn mền khăn, 10 tấn gạo; thành phố Huế 269 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm, 235 thùng chăn mền khăn, 10 tấn gạo...





Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM Nguyễn Thành Trung báo cáo công tác vận động ủng hộ đồng bào bị bão, lũ

Ông Phan Hồng Ân cũng cho biết TP HCM đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại bão lũ tại các tỉnh, thành phố.

Với phương châm "hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm", phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và phục hồi kinh tế – xã hội của địa phương, các đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho nhân dân khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ.



Hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết buổi họp báo là dịp để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM công khai, minh bạch toàn bộ quá trình vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: "MTTQ mời rộng rãi các cơ quan truyền thông tham dự, xem đây là hình thức báo cáo kết quả vận động, hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ".

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, năm nay thời tiết diễn biến rất cực đoan, khó lường và phức tạp, do đó công tác hỗ trợ không chỉ hướng đến các địa phương bị thiên tai mà ngay tại TP HCM cũng phải được quan tâm.

"Đợt dông lốc, mưa xoáy vừa qua, chúng ta đã kịp thời cử lực lượng giúp đỡ nhân dân thành phố. Cần lưu ý các yếu tố như đê điều, triều cường, lốc xoáy, ngập úng có thể ảnh hưởng đến hoa màu và đời sống bà con. Vì vậy, phải tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời" - ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Từ tháng 9-2024 đến nay, nhiều cơn bão gây thiệt hại nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành của chính quyền cùng sự tham gia tích cực của MTTQ và các tầng lớp nhân dân, TP HCM đã kịp thời huy động cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cảm ơn các đơn vị đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp nhận và cảm ơn sự đóng góp của các đơn vị

Thay mặt lãnh đạo thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sở - ban - ngành, lực lượng vũ trang, hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp, tôn giáo, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và tất cả các tầng lớp nhân dân đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống của dân tộc và nghĩa cử đặc trưng của TP HCM vì cả nước - cùng cả nước.

"Rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng đóng góp" - ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ và gửi lời tri ân sâu sắc đến những tấm lòng thiện nguyện, cùng tạo nên sức mạnh nghĩa tình của TP HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết cuộc họp báo hôm nay cũng là dịp công bố tiếp tục vận động và kêu gọi hỗ trợ cho đồng bào miền Trung và miền Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông nhấn mạnh công tác hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của vùng bị ảnh hưởng để việc giúp đỡ đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng, từ đó việc đóng góp, hỗ trợ mới có ý nghĩa và giá trị.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, ngay trong hôm nay, thông qua hệ thống MTTQ các địa phương, TP HCM sẽ hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 20 tỉ đồng, Đà Nẵng 15 tỉ đồng, Quảng Ngãi 5 tỉ đồng. "Trong điều kiện của mình, TP HCM sẽ cùng cả nước chung sức, đồng lòng để hỗ trợ người dân vùng thiên tai đều có Tết" - ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao hỗ trợ, tạo điều kiện các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông, công khai minh bạch các nguồn đóng góp để người dân thấy được đóng góp của mình có ý nghĩa; đồng thời truyền thông hậu quả nặng nề của bão, lũ để người dân chung sức, đồng lòng, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.

Tại buổi họp báo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - Ban Vận động Cứu trợ TP HCM đã tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ của các đơn vị, trong đó gần 1 tỉ đồng hàng hóa.



