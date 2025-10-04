HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ủy ban MTTQ TP HCM kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10

PHAN ANH

(NLĐO) - Những đóng góp, ủng hộ của quý vị là nguồn lực quý báu, giúp nhân dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống

Ngày 4-10, Ủy ban MTTQ  TP HCM đã ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân TP HCM.

Trong những ngày vừa qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Hàng trăm ngàn gia đình đã mất đi nhà cửa, tài sản, nhiều công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt... rất cần các nguồn lực và sự chung tay của nhiều lực lượng để khắc phục.

- Ảnh 1.

Cảnh đổ nát, tan hoang sau khi trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua xã Hoằng Giang, Thanh Hóa

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, với tinh thần "Tương thân tương ái", Ủy ban MTTQ TP HCM kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (công tác ở cấp thành phố), mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương.

"Những đóng góp, ủng hộ của quý vị là nguồn lực quý báu, giúp nhân dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, trẻ em sớm được đến trường" - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhấn mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trân trọng ghi nhận, cảm ơn những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, động viên, tiếp sức cho đồng bào ta khắc phục thiệt hại trong giai đoạn khó khăn này.

Đồng thời cam kết những đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của TP HCM và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM (https//ubmttq.hochiminhcity.gov.vn).

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về:

ỦY BAN MTTQ TP HCM

Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898

Số tài khoản (USD): 000884006001818

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)

Hoặc trực tiếp tại trụ sở: Ủy ban MTTQ TP HCM

Địa chỉ: số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP HCM

