Thời sự Chính trị

TP HCM vì cả nước: Hơn 35,6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ

Bài: PHAN ANH; Ảnh: TẤN THẠNH

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tiếp nhận đăng ký đóng góp ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ, trong đó Báo Người Lao Động ủng hộ 1,2 tỉ đồng

Chiều 6-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ TP HCM tổ chức phát động đợt ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Phát huy truyền thống "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước"

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định với truyền thống và tinh thần "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước", trong giai đoạn khó khăn này, thành phố sẵn sàng sẻ chia nguồn lực trong khả năng cao nhất để giúp đỡ cho đồng bào ở vùng thiên tai.

Ông Nguyễn Phước Lộc đã điểm lại những việc làm ý nghĩa, kịp thời của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố trong việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

TP HCM vì cả nước: Hơn 35,6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 1.

Tại lễ phát động, Báo Người Lao Động đã ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ số tiền 1,2 tỉ đồng

Vừa qua, Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã tổ chức đoàn đi trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thăm hỏi, động viên nhân dân tại các địa phương và gửi tặng số tiền ủng hộ 47 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ là sự sẻ chia về mặt vật chất, tinh thần mà còn tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống và tương lai của mỗi gia đình.

"Bão lũ là sự khắc nghiệt của tự nhiên, nhưng qua đó chúng ta thấy được sự đoàn kết và tình dân tộc, nghĩa đồng bào hơn bao giờ hết, được nhắc nhở như là một truyền thống quý báu của dân tộc ta" – ông Nguyễn Phước Lộc đúc kết và nhìn nhận trong thời điểm khó khăn nhất, TP HCM thể hiện tình cảm đặc trưng này đẹp nhất, rõ ràng nhất.

Nhanh nhất, kịp thời nhất, hỗ trợ ở mức cao nhất

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các cộng đồng dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân dành sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác ở thành phố, mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương, từ hôm nay đến hết ngày 30-11-2025.

TP HCM vì cả nước: Hơn 35,6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 2.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp nhận sự đóng góp của các đơn vị tại lễ phát động

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP HCM sẽ tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân, ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão, lũ.

Đồng thời, sẽ thành lập điểm tiếp nhận tại 168 xã, phường, đặc khu để nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc giao dịch và tham gia đóng góp.

"Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM sẽ lập tức chuyển ngay các đóng góp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố đến MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ" – ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Được sự đồng ý của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đề nghị MTTQ Việt Nam 168 xã, phường, đặc khu công khai việc tiếp nhận rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức tiếp nhận công khai, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan báo chí của TP HCM tiếp tục đồng hành, lan tỏa những bài viết với thông điệp chung tay, góp sức giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão, lũ và các hoạt động xã hội, từ thiện sau mặt báo để giúp người dân tại các vùng bão, lũ.

"Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM xác định việc hỗ trợ người dân các tỉnh, thành bị thiệt hại phải đảm bảo nguyên tắc với phương châm nhanh nhất, kịp thời nhất, hỗ trợ ở mức cao nhất có thể của TP HCM; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân ở vùng bị ảnh hưởng" – ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định những đóng góp, ủng hộ của các tập thể, cá nhân luôn là nguồn lực quý báu để giúp nhân dân các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, trẻ em sớm được đến trường.

Mỗi đóng góp sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, được công khai trên truyền thông và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Tại buổi phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tiếp nhận đăng ký đóng góp của 181 đơn vị với số tiền hơn 35,6 tỉ đồng.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về:

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày phát động đến ngày 30-11-2025.

Chuyển khoản: Tên tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank); số tài khoản (USD): 000884006001818 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Ủng hộ bằng tiền mặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM (số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP HCM).

Tin liên quan

TP HCM khẩn trương tiếp sức vùng bão “nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất”

TP HCM khẩn trương tiếp sức vùng bão “nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất”

(NLĐO) - "Vì cả nước, cùng cả nước", TP HCM khẩn trương triển khai kế hoạch tổng thể vận động, hỗ trợ bà con vùng bão trên tinh thần nhanh nhất, kịp thời nhất

Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO) - Chiều 3-10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

