Ngày 22-9, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (21 tuổi) và Trần Võ Tuấn Hào (20 tuổi, cùng ngụ TP HCM) về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Tấn Tài (phải) và Trần Võ Tuấn Hào tại cơ quan công an.

Khoảng 13 giờ ngày 17-9, nam thanh niên 18 tuổi (ngụ tỉnh Tây Ninh) đến Công an phường Bình Lợi Trung trình báo về việc đang đứng xem điện thoại tại hẻm 278 Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ) thì bị 2 người lạ đến áp sát, giật điện thoại iPhone 14 Promax màu đen.

Thanh niên cho biết dù đã đuổi theo, tri hô nhưng hai kẻ lạ mặt đã tẩu thoát bằng xe máy hiệu Vario.

Công an phường Bình Lợi Trung vào cuộc truy xét bắt giữ Tài và Hào sau 1 giờ, đồng thời thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Tài có 1 tiền án cướp giật, 1 tiền án cướp; còn Hào có 1 tiền án cướp giật.