Tai nạn giao thông nghiêm trọng lúc rạng sáng ở TP HCM

Sáng 22-9, Công an phường Tây Thạnh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số tỉnh Gia Lai đi trên đường Lê Trọng Tấn, hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi đường Lê Đức Anh. Khi đến giao lộ đường CN13 thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Tai nạn khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm xe tải, thi thể người đàn ông nằm cách xe tải 20 m.

Công an phường Tây Thạnh phối hợp lực lượng CSGT đến phong toả, điều tra nguyên nhân.