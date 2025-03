TP HCM: Đất công, doanh nghiệp trả, chính quyền xin, vì sao vẫn hoang hóa?

Vừa qua, quận 6 đã đề xuất lên UBND TP HCM chuyển 8 khu đất trên địa bàn đang bỏ hoang, gây lãng phí để xây trường, công viên. Mới đây, chủ khu đất 826 An Dương Vương, phường 13, quận 6 (một trong 8 khu đất được quận 6 đề xuất) xin trả lại vẫn chưa được xử lý, trong khi địa phương đang rất cần.

Sáng 26-3, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi nhận thực tế tại khu đất này. Đập vào mắt chúng tôi là khu đất trống, không người sử dụng, cây, cỏ mọc um tùm, xa xa là khu nhà xưởng bỏ hoang.

Bỏ trống, gây lãng phí đất công

Khảo sát một vòng, phóng viên nhận thấy tại địa chỉ này có 3 khu nhà gồm một xưởng lớn, một tòa nhà văn phòng và một nhà lầu bê tông cốt thép mặt tiền đường An Dương Vương, còn lại là đất đang bỏ trống.

Đi vào bên trong nhà xưởng một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi; toàn bộ máy móc, thiết bị đã được di dời từ lâu; mái tôn hoen gỉ, tường loang lỗ.

Khu đất 826 An Dương Vương đang bị bỏ trống, cây, cỏ mọc um tùm

Ông Nguyễn Thanh Nhân (64 tuổi, làm bảo vệ ở đây hơn 7 năm) cho biết khoảng 2 năm nay, khu nhà xưởng không còn hoạt động, ông chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm.

"Hiện nay, tôi cùng với một bảo vệ khác trông coi khu đất này. Một người trực ca ngày, một người trực ca đêm. Hẳng ngày, có một vài công nhân đến đây gửi xe rồi đi làm việc tại văn phòng mới của công ty ở Bình Dương" – ông Nhân kể.

Ông Nguyễn Thanh Nhân nhìn xa xăm về phía khu đất bỏ trống gần 2 năm nay

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất số 826 An Dương Vương, phường 13, quận 6 có diện tích hơn 16.000 m2, chia thành 3 khu. Khu vực 1 có diện tích 10.994 m2 do Công ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina quản lý, sử dụng, thời hạn thuê đất là 20 năm. Khu II, III có diện tích 5.101 m2 do Trung tâm phát triển quỹ đất TP HCM tạm quản lý.

Toàn cảnh khu đất 826 An Dương Vương đang bỏ trống, cây, cỏ mọc um tùm

Đến tháng 8-2016, hợp đồng thuê đất hết hạn, doanh nghiệp làm thủ tục xin gia hạn nhưng không được chấp thuận. Vì vậy, tháng 5-2024, công ty đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục trả lại đất, đồng thời cam kết không yêu cầu bồi thường hay đền bù di dời tài sản.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị miễn tiền thuê đất từ ngày 1-11-2023 đến thời điểm bàn giao do đã ngừng hoạt động tại địa chỉ trên từ tháng 9-2023.

UBND quận 6 cho hay Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) về phương án xử lý khu đất theo đề nghị của Công ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể.

Quận 6 cần đất xây trường nhưng chưa thể nhận

Trong khi khu đất bỏ trống thì nhu cầu về trường học tại quận 6 lại rất cấp bách. Theo UBND quận 6, một phần khu đất trên được quy hoạch chức năng giáo dục, hoàn toàn phù hợp để xây dựng trường học phục vụ con em trên địa bàn. Chính quyền quận đã nhiều lần đề xuất được giao khu đất để đầu tư trường học, nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận 6, cho biết không chỉ riêng khu đất 826 An Dương Vương mà trên địa bàn quận còn nhiều địa chỉ nhà đất công bị bỏ trống hoặc sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí lớn.

Bên trong nhà xưởng trống hoác, toàn bộ máy móc đã được dọn đi

Vừa qua, thực hiện rà soát các khu đất công, UBND quận 6 đề xuất chuyển 8 khu đất công với tổng diện tích 93.000 m2 đang bỏ trống, bị lãng phí trên địa bàn để xây trường, công viên. Khi phóng viên đến ghi nhận thực tế ngày 26-3, khu đất 127 An Dương Vương, phường 10, quận 6 một phần sử dụng để làm bãi giữ xe ô tô, phần lớn diện tích còn lại để trống.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giải quyết các đề xuất của quận 6 về việc xử lý 8 khu đất bỏ trống.

Được biết, trong 8 khu đất mà UBND quận 6 đề xuất, mới chỉ có nhà đất ở địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, phường 7 rộng gần 30.000 m2 lên phương án xử lý, khi trong kế hoạch bán đấu giá tài sản năm 2025 mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất đưa khu đất này ra đấu giá.

Phó Chủ tịch UBND quận 6 Nguyễn Huy Thắng chia sẻ trong khi nhiều khu đất công đang bị bỏ trống thì nhu cầu trường lớp, công viên của người dân trên địa bàn đang rất cấp bách.

Ông Nguyễn Huy Thắng cho biết quận rất kiên trì, đeo bám quyết liệt các đề xuất thu hồi và giao đất công để sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Do đó, địa phương rất mong muốn Sở Tài nguyên và Môi trường sớm chủ trì làm việc với địa phương và các đơn vị đang sử dụng mặt bằng để tìm hướng giải quyết nhanh chóng, tránh để tình trạng đất bỏ hoang kéo dài, gây lãng phí trong khi nhu cầu thực tế của người dân ngày càng bức thiết.

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc để tránh lãng phí Việc doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất, chính quyền địa phương tha thiết xin được giao đất để phục vụ nhu cầu công cộng nhưng chưa được xử lý đã khiến khu đất 826 An Dương Vương rơi vào tình trạng bỏ hoang. Đây là một nghịch lý trong công tác quản lý đất công khi một nguồn tài nguyên quý giá bị lãng phí giữa lúc địa phương đang thiếu quỹ đất để đầu tư phát triển giáo dục. Khu đất 826 An Dương Vương, quận 6: Doanh nghiệp tự nguyện trả, địa phương tha thiết được dùng để xây trường nhưng vẫn chưa được giải quyết Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan. TP HCM cần đẩy nhanh quy trình thu hồi đất, bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP HCM, sau đó giao về cho quận 6 triển khai dự án xây dựng trường học. Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế rõ ràng để xử lý các khu đất bỏ trống khác trên địa bàn, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài như trường hợp này. Đất công là tài sản của nhà nước, của nhân dân. Nếu không được sử dụng đúng mục đích và kịp thời, đây không chỉ là sự lãng phí mà còn gây ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Nguyễn Phan