Kinh tế

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Theo đề án, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ có quy mô hơn 3.800 ha gồm 3 phân khu chức năng

Ngày 31-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết các cơ chế, chính sách đề xuất hình thành khu thương mại tự do (FTZ) trên địa bàn TP HCM đang được rà soát đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. 

Hiện, Dự thảo đã được thông qua Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp. Bộ Tài chính đang tiếp thu, lấy ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Theo dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết 98/2025/QH15, TP HCM đề xuất 21 chính sách thuộc 6 nhóm, bao gồm: Chính sách về thẩm quyền và thủ tục thành lập; Chính sách về mô hình tổ chức và cơ chế quản lý; Chính sách về đất đai; Chính sách về thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư; Chính sách về thuế và ưu đãi đầu tư; Chính sách về cơ chế hải quan và logistics. Tuy nhiên, chi tiết về những đề xuất chính sách này chưa được công bố.

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha - Ảnh 1.

Một phần phối cảnh FTZ Cái Mép Hạ

Khu FTZ của TP HCM có tên Cái Mép Hạ có vị trí địa lý tại phường Tân Phước và phường Tân Hải  quy mô khoảng 3.808,53 ha, là khu tích hợp đa chức năng, có ranh giới địa lý và không gian xác định, được phân thành 3 khu chức năng với 08 phân khu có vị trí liền kề.

Khu chức năng thứ nhất: Đầu mối giao thông vận tải, gồm 5 phân khu cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt tổng diện tích 1.779,41 ha. 

Khu chức năng thứ hai: Kho bãi logistics và công nghiệp gồm 2 phân khu, diện tích: 1.178,52 ha. 

Khu chức năng thứ ba: Đô thị thương mại dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao: có 1 phân khu với tổng diện tích 850,67 ha, gồm quy hoạch cho khu chức năng là 703,32 ha, quy hoạch cho khu dự trữ xanh, tín chỉ carbon rừng là 147,37 ha.

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha - Ảnh 2.

Một phần phối cảnh FTZ Cái Mép Hạ


