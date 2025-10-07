TP HCM: Đề xuất miễn phí đi metro số 1 trong 2 dịp Tết

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP đề xuất cho phép Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) hỗ trợ kinh phí vận hành tuyến metro số 1, nhằm phục vụ miễn phí cho người dân trong 2 dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2026.

TP HCM đề xuất cho người dân đi metro số 1 miễn phí dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 sắp tới

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), Quốc tế Lao động 1-5 và Quốc khánh 2-9, Công ty Hoa Sen đã tài trợ toàn bộ chi phí để người dân được đi metro miễn phí trong 3 ngày.

Hoạt động này được đánh giá mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố nghĩa tình, khuyến khích người dân trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng hiện đại.

Theo Sở Xây dựng, Công ty Hoa Sen tiếp tục đề xuất tài trợ chi phí di chuyển miễn phí cho người dân trên tuyến metro số 1 trong các ngày 1-1-2026 (Tết Dương lịch) và 16 đến 17-2-2026 (tức 29 và mùng 1 Tết Âm lịch). Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề nghị được trang trí cổ động chính trị kết hợp quảng cáo trên đoàn tàu, nhằm tạo không khí tươi vui và quảng bá hình ảnh thành phố trong dịp lễ.

Sở Xây dựng cho biết đã lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, gồm Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính và HURC 1. Các cơ quan này đều thống nhất chủ trương, đồng thời lưu ý việc thực hiện trang trí, quảng cáo phải tuân thủ quy định và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

Từ kết quả trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận để HURC 1 và Công ty Hoa Sen triển khai chương trình, tiếp tục lan tỏa tinh thần khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Ngoài ra, sở cũng đề nghị Công ty Hoa Sen chủ động phối hợp với Công ty HURC 1, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và các đơn vị liên quan để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi. Trong quá trình thực hiện, HURC 1 cần tuân thủ chỉ đạo của UBND TP tại văn bản 3889/UBND-ĐT ngày 30-5-2025 và hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định trước khi triển khai.

Chương trình được kỳ vọng góp phần tạo thêm sức hút cho tuyến metro số 1, công trình giao thông trọng điểm của TP HCM, đồng thời mang đến cho người dân cơ hội trải nghiệm không gian metro văn minh, hiện đại ngay trong những ngày đầu năm mới.